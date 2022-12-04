卢旺达有意成为区域航空枢纽

RFI采访 / 非洲经济

非洲内陆国卢旺达（Rwanda）地处水资源丰富的大湖地区。该国继续在距离首都东南数十公里的布格塞拉（Bugesera）修建新机场。这一工程始于2017年。这是基加利（Kigali）当局想要发展成为新的区域空中枢纽的大项目之一。未来新机场的60%将属于投资方卡塔尔。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周五上网的最新话题。

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本台RFI法文网2022年12月02日星期五在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新报道。卢旺达2017年开始启动的布格塞拉（Bugesera）新机场建造工程仍在继续推进中。这是该国想要成为区域空中枢纽的大项目之一。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région]。换作中文可译为[以其新机场，卢旺达想要成为地区里的空中枢纽]。下面是简介以供分享。

卢旺达新机场建设已经初具规模 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，在布格塞拉（Bugesera）新机场工地，工人们正在忙于第一阶段工程的收尾。这座机场如今的接待能力为每年250万旅客。未来将达到每年800万旅客的水平。然而，新机场的目标不仅只是成为旅客运输的枢纽，还有在货运上，要把运输能力从第一阶段的每年15万吨，提高到第二阶段的每年30万吨。所以，需要在基础设施的配套上，取得根本性的变化。

卡达尔投资帮助基加利实现梦想 -

布格塞拉（Bugesera）新机场在2017年开工后，于2019年和卡塔尔航空（Qatar Airways）达成协议。卡塔尔合作方将拥有新机场的60%，和49%的卢旺达国家航空公司（Rwandair）。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

卢旺达公营的[航空旅行和物流]集团 (ATL-Aviation Travel & Logistics) 总裁在接受本台法广（RFI）通讯员采访时指出，这一结盟属于双赢。卡塔尔航空（Qatar Airways）将可利用卢旺达航空（Rwandair）进入非洲市场。而卢旺达航空（Rwandair）则将可以利用卡塔尔航空（Qatar Airways）进入亚洲市场。他希望这能发展出一种南南合作的形式。最终使得卢旺达成为非洲的一个枢纽。

卢旺达希望新机场带起地方经济 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)这篇采访报道的最后部分提到，卢旺达政府发展局（RDB）的一名负责人在接受采访时说，新机场将能够有助于布格塞拉（Bugesera）地区的其它经济活动。围绕机场的基础设施还有酒店，仓库等等，甚至农业。布格塞拉（Bugesera）地区希望可以通过这座机场把农产品迅速出口到国外。在临近机场的地方，还规划有一个工业园区。新机场预计将与2026年竣工。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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