RFI采访 / 非洲经济

卢旺达有意成为区域航空枢纽

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RFI Image / Afrique Economie : Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région. Ici, la première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminé à 60%. (illustration) 存档图片 / 非亚合作 ：卡塔尔投资卢旺达修建新机场。
RFI Image / Afrique Economie : Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région. Ici, la première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminé à 60%. (illustration) 存档图片 / 非亚合作 ：卡塔尔投资卢旺达修建新机场。 © RFI/Lucie Mouillaud
作者： 尼古拉
9 分钟

非洲内陆国卢旺达（Rwanda）地处水资源丰富的大湖地区。该国继续在距离首都东南数十公里的布格塞拉（Bugesera）修建新机场。这一工程始于2017年。这是基加利（Kigali）当局想要发展成为新的区域空中枢纽的大项目之一。未来新机场的60%将属于投资方卡塔尔。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周五上网的最新话题。

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本台RFI法文网2022年12月02日星期五在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新报道。卢旺达2017年开始启动的布格塞拉（Bugesera）新机场建造工程仍在继续推进中。这是该国想要成为区域空中枢纽的大项目之一。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région]。换作中文可译为[以其新机场，卢旺达想要成为地区里的空中枢纽]。下面是简介以供分享。

卢旺达新机场建设已经初具规模 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，在布格塞拉（Bugesera）新机场工地，工人们正在忙于第一阶段工程的收尾。这座机场如今的接待能力为每年250万旅客。未来将达到每年800万旅客的水平。然而，新机场的目标不仅只是成为旅客运输的枢纽，还有在货运上，要把运输能力从第一阶段的每年15万吨，提高到第二阶段的每年30万吨。所以，需要在基础设施的配套上，取得根本性的变化。

卡达尔投资帮助基加利实现梦想 -

布格塞拉（Bugesera）新机场在2017年开工后，于2019年和卡塔尔航空（Qatar Airways）达成协议。卡塔尔合作方将拥有新机场的60%，和49%的卢旺达国家航空公司（Rwandair）。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

卢旺达公营的[航空旅行和物流]集团 (ATL-Aviation Travel & Logistics) 总裁在接受本台法广（RFI）通讯员采访时指出，这一结盟属于双赢。卡塔尔航空（Qatar Airways）将可利用卢旺达航空（Rwandair）进入非洲市场。而卢旺达航空（Rwandair）则将可以利用卡塔尔航空（Qatar Airways）进入亚洲市场。他希望这能发展出一种南南合作的形式。最终使得卢旺达成为非洲的一个枢纽。

卢旺达希望新机场带起地方经济 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)这篇采访报道的最后部分提到，卢旺达政府发展局（RDB）的一名负责人在接受采访时说，新机场将能够有助于布格塞拉（Bugesera）地区的其它经济活动。围绕机场的基础设施还有酒店，仓库等等，甚至农业。布格塞拉（Bugesera）地区希望可以通过这座机场把农产品迅速出口到国外。在临近机场的地方，还规划有一个工业园区。新机场预计将与2026年竣工。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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