哈贝克的中国战略让德国经济界恼火

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据德国电视一台报道，德国联邦经济部的中国战略文件激怒了经济界。让经济界也恼火的是，德国外交部显然也正在准备自己的中国战略。

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德国政府内部不同的中国战略方案让德国企业界哗然。德国工商会外贸主管 Volker Treier向路透社表示：“鉴于中国对我们经济的重要性，企业界对这种就中国战略多管齐下的沟通方式非常恼火。”

新闻门户网站先锋（Pioneer）日前披露说，德国联邦经济部起草了一份中国战略文件。德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）计划减少对中国的依赖，对在中国有强大业务的德国公司将施加新的报告义务，并减少对德中经济项目的政治支持。

特莱尔批评说，“传言说，报告义务将大幅扩展并深化，在中国运营的中型企业也将包括在内，这对稳定的商业关系和规划安全来说是毒药。”鉴于当前国际商业的巨大挑战，这种辩论“来得不是时候”。

前不久，路透社报道说。由绿党籍贝尔伯克（Annalena Baerbock）领导的外交部首先推出了自己的非常关键的中国战略。到目前为止，德国政府还没有就此达成一致。

据德国政府圈内人士透露，同为绿党籍的外长贝尔伯克和经济部长哈贝克之间存在竞争，据说他们俩都有野心于2025年担当绿党总理候选人。

此外，在中国国有航运公司中远集团入股汉堡港码头一家运营公司一事上，总理府与绿党和自民党领导的各部委之间也存在分歧。

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