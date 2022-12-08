德国经济部机密文件视中国为威胁

德国/中国/经贸

据德国电视二台报道，在一份秘密文件中，德国联邦经济部反对与北京和睦相处，而是将中国描绘成一种威胁。这将给德国企业带来严重后果。但德国绿党联邦议员特里廷称文件为“现实主义文件”，并为之做了辩护。

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记者米歇尔布罗克（Michael Broecker）获得得了联邦经济部一份长达100页的机密文件，它包含了绿党籍经济部长哈贝克（Robert Habeck）构想的新中国战略。

布罗克在一个电视对话节目了公开了他对机密文件的研究结果。他说，这份文件的对华政策导向是，“我们不必在中国奉行基于价值的外交政策，而是强硬的、基于利益的外交政策。” 文件“事实上是在与中国决裂。”

布罗克是新闻网站先锋的总编。日前，该网站独家曝光经济部对华新战略文件，引起轰动，经济界对文件非常不满。哈贝克领导的经济部或多或少建议德国经济与中国脱钩，“剪断脐带”。

布罗克表示，该文件不在政治上支持德中经济关系，并迫使公司在其资产负债表中引入特殊报告要求。“这些公司的中国业务如果太占优势，就必须透明化。”

这位记者还透露说，在该机密文件的附件中，有一本真正的中国行为风格指南，它解释了中国谈判者使用的词语的真正含义。布罗克的读后感是，“你真地可以读出，我们在谈判中是如何被中国欺骗敲诈的。”

布罗克称，文件“使用了一种全新的语言，它甚至是一种强硬的文件”，是一份对中国不信任的文件。

但参加电视对话节目的绿党籍联邦议员于尔根特里廷不同意这位记者的说法，而认为这是一份现实的文件。该文件“考虑到了在中国发生的变化，特别是在过去的20年里。然后，这些变化也必须反映在我们与中国的交往中。”他说，文件试图减少对市场的依赖。很多公司也已经明白了这一点。

布罗克还提到文件里概述了一个中国入侵台湾的具体场景， 说最迟在2027年会发生。布罗克强调说，“在经济部的这份文件中看到这个数字，我非常惊讶。”

但特里廷解释说，强迫台湾与大陆统一的严重威胁是存在，人们必须对这一点有一个现实的把握。国家必须能对这种危险做出快速反应，。

《南德意志报》报道说，哈贝克要摆脱对中国的依赖，因此想打非洲牌。德国与非洲的业务跟德国与匈牙利的贸易往来差不多，发展空间是存在的。

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