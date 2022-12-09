美财长耶伦称对访华持开放态度 盼深化经济接触

美国/中国/经贸

据路透社报导，在美中领导人上个月会面、显示紧张关系可能缓和之后，寻求深化与北京经济接触的美国财政部长耶伦(Janet Yellen)12月8日表示，她对访华持“开放”态度。

广告 继续浏览后续

耶伦说：“我没有明确的访问中国的计划，但我肯定对它持开放态度，并期待着比我们在过去一两年中的互动更加密切。”

耶伦当天是在走访位于德州的美国财政部制版印刷局之后告诉记者，未来和中国官员会谈时的一个潜在话题是，中方需要更充分地参与那些向中国国家贷款机构大量借款的贫困和发展中国家的债务重组工作。

耶伦说，她曾向即将离任的中国副总理刘鹤与其他官员提出这项议题，但并未取得太大进展。耶伦表示：“我希望他们能够理解减免债务的必要性，在债务不可持续时进行债务重组，这可以成为未来会议的一个议题。”

美国总统拜登上个月在印尼巴厘岛举行的二十国集团(G20)峰会场边与中国国家主席习近平进行了3个小时的会谈。耶伦在2天后和中国人民银行行长易纲会谈，这是她上任后首度和中国高层官员面对面会谈。双方针对包括中国的防疫封控政策、楼市动荡、以及其他的宏观经济问题进行广泛的讨论。

耶伦称，她希望在未来增加与中国的经济接触。耶伦当天在德州表示，中国在调整疫情应对政策上，面临著一个“非常复杂的问题”，但建议使用西方研发的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，或将有所帮助。她并补充说，中国疫情情况的正面改变将可带来经济增长的“提升”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅