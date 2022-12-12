毛里求斯:2022年非洲经济会议

RFI采访 / 海洋环境

2022年第17届非洲经济会议（CEA）已于周日在印度洋岛国毛里求斯（île Maurice）闭幕。非洲是全球遭受气候升温影响最严重的地区，而毛里求斯则又名列全球最脆弱的国家之一。本台法广（RFI）法语有特派记者赴当地采访，并发回相关报道。

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在印度洋岛国毛里求斯，从2022年12月09日至11日，为期三天的第17届非洲经济会议（CEA）已于周日在巴拉克拉瓦（Balaclava）闭幕。本次会议由非洲发展银行（BAD）、联合国开发计划署（PNUD/UNDP)，和非洲经济委员会（CEA）共同组织。目标是要尝试找到一种既能让非洲国家发展，又能减少温室气体排放的折中解决办法。

- 毛里求斯想要改变能源结构 -

本台法广（RFI）特派记者阿列克西（Alexis Bédu）发自路易港（Port Louis）的消息说，毛里求斯政府想要成为表率。目标是要在2030年前完全放弃煤炭，并让可再生能源的比率达到60%。该国金融部长表示，他们有一个现实的路线图，想用电动汽车取代所有使用石化燃料的汽车。推动公共运输，建造地铁。在毛里求斯做些结构上的改变。

- 毛里求斯需要投入大笔资金 -

为此，那将需要200亿毛里求斯卢比，相当于4亿5千万美元。为了实现这一目标，现在还相去甚远。在如今的能源结构里，可再生部分只占22%。

RFI Image Archive / L’île Maurice veut vraiment opter pour les voitures électriques et non plus les voitures qui consomment des énergies fossiles. Ici, Black River, Maurice. (illustration) 毛里求斯想用电动汽车取代所有使用石化燃料的汽车。 Getty - Andrea Comi / RFI Image Archive

世界贸易组织(OMC)的经济顾问、毛里求斯人尤万（Yuvan Beejadhur）说，毛里求斯别无选择，因为，它是全球最脆弱的国家之一。在气候变化领域，必须做更多的投资。在绿色行业和蓝色行业。在有关海洋运输和农业的所有一切，毛里求斯人都可以走得更远。

- 毛里求斯目前信贷评级很低 -

而非洲则每年需要500亿美元，用于推进可持续发展政策。就此，予会的经济学家们表示，必须吸引私营领域。这也是主要挑战之一。非洲发展银行（BAD）的一名主任表示，多数非洲国家具有潜力。对银行而言，它们总是比较乐观。不过毛里求斯还存在一个问题，就是评级太低。今年7月底时才又刚刚被降级。目前正处于1996年以来的最低水平。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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