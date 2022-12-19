摩洛哥已着手适应欧盟的碳税

欧盟政策 / 生态转型

欧盟各方已在上周，就对进口商品征收[碳税]达成一致。布鲁塞尔预计在2026年之前为过渡期。就此，摩洛哥企业总联合会（CGEM）的副会长接受了本台法广（RFI）法语记者的采访。

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据本台法广（RFI）法文网报道，欧盟的成员国、欧盟委员会和欧洲议会通过谈判，已于一周前的2022年12月13日星期二，对在边境征收碳税达成一致。

- 开征[碳税]将有助于恢复欧洲工业的竞争力 -

本台法广RFI通讯员此前从布鲁塞尔发回消息说，这一[碳税]征收机制将有助于恢复欧洲企业的竞争力，削弱欧洲工业外迁的想法。未来向欧洲出口商品，必须支付这种环境税，以对生产流程中所造成的污染承担责任。

RFI Image Archive / L'Union européenne est tombée d'accord le mardi 13 décembre 2022 sur le mécanisme de "taxe carbone aux frontières". Ici, l'engagement de Pékin pour la neutralité carbone avant 2060 semble un objectif très difficile à atteindre. (illustration) © AP - Olivia Zhang / RFI Image Archive

本台法广RFI法文报道指出，以中国生产的钢铁为例，未来北京首先需要支付采矿所造成的污染，还有（钢铁）工厂所造成的污染，以及为此提供电力的发电厂所造成的污染。这种环境税将适用于污染强的进口商品，比如：钢和铁，水泥和肥料等等。

- 欧盟对开征[碳税]预留了一个较长的过渡期 -

欧洲的[碳税]征收机制计划将于2026年起开始逐步实施，到2034年时完全取消免税配额。而其税收则将直接被纳入欧盟的预算。此外，布鲁塞尔的目标还要在2030年之前，把欧洲的碳排放量，在1990年时基础上，降低55%。

RFI Image / Union Européenne. © FMM - RFI

在北非马格里布地区，摩洛哥企业总联合会（CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc）的一名副会长在接受本台法广（RFI）记者奥利维耶（Olivier Rogez）采访时表示，摩洛哥已开始着手适应欧盟的这一[碳税]新规，尤其是在纺织业和汽车制造业。他觉得欧盟所制定的过渡期对企业而言足够了。

Enrobé_Nicolas_19.12.2022_nuit MAROC _UE taxe carbone aux frontières avec extrait C05 recueilli par RFI Olivier Rogez 尼古拉

他解释说：因为，摩洛哥的部分能源已经实现去碳，超过20%。而更高的目标是要超过30%。他们已注意到，有许多全球运营商对摩洛哥的绿色能源感兴趣。以上因素，让人相信四年里可以达到所需实现的目标。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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