摩洛哥已着手适应欧盟的碳税
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欧盟各方已在上周，就对进口商品征收[碳税]达成一致。布鲁塞尔预计在2026年之前为过渡期。就此，摩洛哥企业总联合会（CGEM）的副会长接受了本台法广（RFI）法语记者的采访。
据本台法广（RFI）法文网报道，欧盟的成员国、欧盟委员会和欧洲议会通过谈判，已于一周前的2022年12月13日星期二，对在边境征收碳税达成一致。
- 开征[碳税]将有助于恢复欧洲工业的竞争力 -
本台法广RFI通讯员此前从布鲁塞尔发回消息说，这一[碳税]征收机制将有助于恢复欧洲企业的竞争力，削弱欧洲工业外迁的想法。未来向欧洲出口商品，必须支付这种环境税，以对生产流程中所造成的污染承担责任。
本台法广RFI法文报道指出，以中国生产的钢铁为例，未来北京首先需要支付采矿所造成的污染，还有（钢铁）工厂所造成的污染，以及为此提供电力的发电厂所造成的污染。这种环境税将适用于污染强的进口商品，比如：钢和铁，水泥和肥料等等。
- 欧盟对开征[碳税]预留了一个较长的过渡期 -
欧洲的[碳税]征收机制计划将于2026年起开始逐步实施，到2034年时完全取消免税配额。而其税收则将直接被纳入欧盟的预算。此外，布鲁塞尔的目标还要在2030年之前，把欧洲的碳排放量，在1990年时基础上，降低55%。
在北非马格里布地区，摩洛哥企业总联合会（CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc）的一名副会长在接受本台法广（RFI）记者奥利维耶（Olivier Rogez）采访时表示，摩洛哥已开始着手适应欧盟的这一[碳税]新规，尤其是在纺织业和汽车制造业。他觉得欧盟所制定的过渡期对企业而言足够了。
Enrobé_Nicolas_19.12.2022_nuit MAROC _UE taxe carbone aux frontières avec extrait C05 recueilli par RFI Olivier Rogez
他解释说：因为，摩洛哥的部分能源已经实现去碳，超过20%。而更高的目标是要超过30%。他们已注意到，有许多全球运营商对摩洛哥的绿色能源感兴趣。以上因素，让人相信四年里可以达到所需实现的目标。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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