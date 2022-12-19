欧洲议会国际贸易委员会代表团访台，周二会见蔡英文

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欧洲议会国际贸易委员会代表团12月19日至21日抵台访问，以探讨双方的贸易和投资关系。7名欧洲议会跨党团议员在周一会见了台湾行政院长苏贞昌，受到外长吴钊燮的接待，并将于周二拜访总统蔡英文。

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欧洲议会国际贸易委员会的代表团由希腊籍副主席阿西马科普洛（Anna-Michelle Asimakopoulou）率领，他们还将会见台经济部长王美花和经贸谈判总代表邓振中。该代表团通过声明介绍，“欧洲议会议员们还将与（台湾的）半导体行业、欧洲商会和工业技术研究所的代表进行讨论。他们将会见工会和环境、妇女权利和消费者组织。”

阿西马科普洛在出访前表示：“欧洲议会的这次正式访问，反映了台湾在欧盟的一些长期优先事项中可以发挥的重要作用。眼下，欧盟继续推行其更新的印太战略，并努力执行我们的关键产品，如半导体的供应链的韧性。”

阿西马科普洛说：“作为国际贸易委员会的成员，我们希望关注我们如何在现有贸易关系的基础上发展，并讨论我们认为可以促进我们各自管辖范围内投资的领域”。据悉，国际贸易委员会是继去年“应对外国干涉欧盟民主进程特别委员会”访台后的第二个欧洲议会委员会。

据中央社引述台总统府发言人消息，已经抵台展开访问的该代表团将于周二拜访蔡英文，就数位经济、绿色能源、医疗卫生等共同关切议题深入交换意见。

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