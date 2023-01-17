耶伦将在苏黎世与刘鹤会晤 美中高层新年新会晤

美中财长会面

美国财政部长耶伦和中国国务院副总理刘鹤明天（18日）将在瑞士苏黎世会面。据路透社报道说，耶伦与刘鹤会晤时，有可能讨论债务问题，以及其他两国之间存在重大分歧的问题。

广告 继续浏览后续

这将是耶伦首次同刘鹤举行面对面会谈，而先前已经有过3次视频会议。她将在展开非洲三国之行前，前往苏黎世会见刘鹤。英媒金融时报表示，这一出人意料的举动表明，尽管中美两国在贸易和台湾问题上的紧张关系不断升温，但双方仍致力于改善两国关系。

美国财政部表示，耶伦将于周三上午与中国副总理刘鹤在瑞士会面，随后她将启程对非洲进行为期10天的访问。耶伦计划在非洲访问期间怂恿非洲大陆各国放弃与北京方面和莫斯科方面的金融联系。

刘鹤一行人也是中国自上个月解除冠病清零政策后，首个出访的高层代表团。他将代表中方出席世界经济论坛会议，并发表讲话。

法新社报道说，美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月在印度尼西亚会晤时，达成共识，承诺付出更多努力来修复双边关系。因此，耶伦和刘鹤的会面，被认为是去年11月美中元首会晤的后续行动。此外，美国国务卿布林肯，据信也将在2月5日至6日访问中国。

另一方面，中国商务部发言人证实刘鹤将会晤耶伦的消息时说，中美经贸团队保持良好沟通，为落实两国元首在峇厘岛会晤达成的重要共识，加强宏观经济和金融政策协调。

另据美国之音消息，刘鹤前往瑞士，将出席达沃斯世界经济论坛，而耶伦并不打算出席这一论坛。美国贸易代表戴琪以及美国气候变化特使克里（John Kerry）将参与这一论坛。

中美两国矛盾持续存在，彼此之间的争议包括台湾问题，美中贸易及科技战等还未解决，耶伦此趟非洲之行时间点在中国结束非洲访问之后，也显示出美国对中国在非洲影响力扩张的关切。

上周六，耶伦在接受美国全国公共广播电台（NPR）采访时表示，中国在向非洲国家提供信贷和进行贸易方面走在了前面，但是非洲国家领导人上个月在华盛顿举行的一次峰会上清楚表明，他们希望加强与美国的关系。

“很明显他们希望扩大与世界许多地区的贸易和投资，而且视美国为这方面一个关键的伙伴。这对我们而言，也非常重要”，耶伦说。

据路透社报道，中国与非洲的贸易已经是美国与非洲贸易的大约四倍。耶伦与刘鹤会晤时，有可能讨论债务问题，以及其他两国之间存在重大分歧的问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅