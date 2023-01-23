德国自民党反对与中国经济脱钩

德国/中国/经贸

据德国《明镜》周刊报道，德国财政部长林德纳（Christian Lindner）警告人们，不要让德国经济与中国脱钩。林德纳认为，迅速摆脱中国将给德国经济带来风险。然而，根据他的看法，对德国来说，其他市场必须变得更重要。

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自民党籍德国财政部长林德纳对德国经济与中国打交道时突然改弦易辙表示反对。这位自民党领导人向德国《世界报》表示，“让我们的经济脱离中国市场，不符合德国的就业利益。其他人会占领我们的位置。”

但林德纳也不希望一直紧抱中国。在未来数年和数十年里，世界其他地区和市场将逐步变得更加重要，“为此，我们必须改善政治条件。”

德国政府计划摆脱对中国的强烈依赖，并遏制中国经济对当地公司的巨大影响。近几十年来，德国经济越来越依赖中国市场。中国的劳动力便宜，确保了当地公司能够提供更便宜的产品。同时，许多公司通过巨大的中国市场成功地增加了销售额。在某些情况下，它们的成功非常巨大。

中国由此成为德国增长和繁荣的重要推动力。与此同时，中国变得越来越强大，越来越多地主宰交易条件。而这些条件往往对西方公司不利。与此同时，中国人权受到广泛批评。

德国公司也不仅仅是从中国获益。Prognose研究所最近的一项分析显示，对本国经济的补贴和缺乏对知识产权的保护使德国经济在与中国竞争对手相比时处于严重的不利地位。据该研究所估计，中国的补贴是德国、日本和美国的三到四倍。除此之外，还有对31个行业的外国公司投资禁令、不透明的监管和随心所欲实施规定的情况。

德国政府也不是铁板一块。就如何制定新的中国战略，德国政府内部存在分歧。最大党社民党对中国比较温和，社民党籍总理朔尔茨去年11月访问了北京。绿党对中国持强烈批评态度，要求减少对中国的依赖。自民党很长时间没有发声，但在中国兔年到来时开始发声，引人注目。德国联盟三党新年里会推出什么样的中国战略，备受关注。

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