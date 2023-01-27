世贸组织将对欧盟与中国之间有关立陶宛和专利权的两起争端作出裁决
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世界贸易组织将对欧盟和中国之间的两起争端作出裁决，一起是中国对立陶宛的贸易限制，另一起是欧洲公司为维护自己的专利进行司法上诉受到阻挠。
据一位世贸组织负责人说，这一决定是周五在世贸组织争端解决机构（DSB）的一次会议上做出的。
法新社指出，欧盟和中国是彼此最大的贸易伙伴。
在第一个案例中，立陶宛，一个人口不到300万的欧盟国家，允许台湾2021年11月在首都维尔纽斯以台湾的名义开设官方代表机构，此举激怒了北京，因为北京拒绝任何官方使用台湾一词，且不承认台湾的国家地位，认为只是中国的一个省。
负责欧盟27国贸易政策的委员会谴责中国自2021年12月以来，针对立陶宛出口和包含立陶宛部件的欧盟产品出口实施的 "歧视性和胁迫性措施"，这一措施尤其让德国汽车制造商感到震惊。
2020年，立陶宛的出口产品中，只有不到1%目的地是中国，价值只有3亿欧元。财务影响微不足道，但布鲁塞尔关注的是向欧盟经济行为体发出的信息。
在第二个案例中，欧盟指责中国政府阻挠专利被非法使用的欧洲公司采取法律行动。
自2020年8月起，中国的法院可以禁止专利持有人向非中国法院申请，在第三国执行其权利的 "禁止起诉令"，任何违反该禁令的行为可被处以每天13万欧元的罚款。
布鲁塞尔认为这一规定 "不符合 "世贸组织关于知识产权的协议，并指出这关系到 "数十亿欧元"。瑞典电信设备巨头爱立信已经成为这种禁令的受害者。
欧盟在一年前就这两个问题在世贸组织启动了磋商机制。当磋商失败后，布鲁塞尔在12月底要求世贸组织就这些争端设立单独的 "仲裁小组"。
世贸争端解决机构可能需要几年的时间来宣布仲裁决定。然后各国可以对判决提出上诉，但自2019年12月美国阻止法guan任命程序后，世贸仲裁机构已经无法处理新案件。
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