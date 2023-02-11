拜登政府据报计划禁止对部分中国科技公司投资

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据路透社10日援引三位消息人士的话报导，美国拜登政府计划直接禁止对一些中国科技公司的投资，并加强对其他公司的审查，这是其遏止美国公司涌入中国敏感领域的数十亿美元投资计划的一部分。

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其中两位消息人士表示，预计该禁令将适用于一些与芯片生产领域相关的投资。消息人士还称，即将出台的规定可能会延伸美国去年10月针对向中国出口人工智能（AI）芯片、芯片制造设备、超级计算机等技术实施的新限制措施。报导指，预计上述计划将体现在白宫未来几个月内公布的行政令中。华盛顿的强硬派人士指责美国投资者将资本和有价值的技术转移至可能有助于提升中方军事能力的中国科技公司。白宫方面拒绝发表评论。

报导提及，除了针对某些投资的禁令之外，美方可能还会要求投资者向政府上报自己的投资计划，没有不被批准的风险。一位消息人士说，拜登政府将在该计划生效前给业界一个机会，让他们对拟议的规定进行评估。虽然相关禁令的细节可能会发生变化，但分层的做法表明拜登政府在去年10月推出对华出口限制措施后，正试图有针对性地来控制美企在中国的投资。

报导称，这也说明拜登政府希望获得更多关于美国对中国科技初创企业投资的信息。乔治城大学智库本月早些时候的一份报告显示，包括芯片制造商英特尔公司和高通公司的投资部门在内的美国投资者在2015年至2021年，对中国人工智能公司的投资中占了近五分之一，交易价值为402亿美元。

三位消息人士说，拜登政府计划直接禁止对一些中国科技公司的投资，并加强对其他公司投资的审查，这是其遏止美国公司涌入中国敏感领域的数十亿美元的计划的一部分。2021年7月，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）首次公开提出这个问题，他说美国对中国技术的对外投资流动可能会损害国家安全并破坏出口管制。

去年，将境外投资筛查计划纳入联邦立法的努力在美国国会失败。然而，在去年12月签署成为法律的一项综合拨款法案给予美国财政部和商务部各1000万美元拨款，以确定如何实施一项计划，以应对某些领域的“境外投资”带来的国家安全威胁。来自这两个部门的联合报告将在本月晚些时候提交。

据《纽约时报》报导，几个月来，拜登政府一直在准备限制美国公司在中国的投资，特别是在先进计算等领域。这些措施现在已基本完成，并可能在两个月内发布。据熟悉讨论情况的人士称，美国财政部一直在与包括欧盟在内的其他国家政府接触，试图确保他们不会在美国切断在相关领域对中国的融资后急于提供类似融资。中国高空监视气球横跨美国事件引发了人们的新一轮担忧。本周，两党的议员们都警告白宫，如果拜登政府不推进投资限制，国会将提出自己的限制措施。

报导称，拜登政府的成员在去年的大部分时间里都在权衡如何广泛地实施投资限制，官员们与企业高管接触，了解他们对这种举措可能产生的影响的看法。待定行政命令的细节仍不清楚，但预计它将要求企业向政府报告更多有关其在某些对手国家的投资计划的信息。一些熟悉计划的人说，该命令很可能会禁止在一些敏感领域的直接投资，如量子计算、先进半导体和某些具有军事或监视用途的人工智能能力。美国官员也越来越关注中国对生物技术的使用，但有几位消息人士说，拜登政府已经决定将这一领域排除在禁令之外，至少在最初。

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