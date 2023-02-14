印度航空订购470架波音和空客飞机 莫迪与马克龙、拜登通话

印度/美国/欧洲

印度航空公司（Air India）2月14日公布了共470架波音和空客客机的订单，以努力满足印度日益增长的中产阶级消费者对不断提高的航空旅行的需求。作为印度最大的国际航空公司和第二大国内航空公司——印度航空公司将购买220架波音客机，价值340亿美元。这标志着美国飞机制造商有史以来在价值方面的第三大销售案，以及在飞机数量方面的第二大销售案。印度航空公司还将从欧洲飞机制造商空客公司购买250架客机，这些订单由美国、法国和印度的领导人共同倡导。印度总理莫迪当天也分别与法国总统马克龙和美国总统拜登进行了通话。

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据一份来自印度航空和其母公司塔塔集团的新闻稿显示，该订单包括40架空客A350s飞机、20架波音787s和10架波音777-9s宽体飞机，以及210架空客A320/321 Neos和190架波音737 MAX单通道飞机。A350飞机将由英国罗尔斯·罗伊斯公司的发动机提供动力，B777/787飞机由美国通用电气航空航天公司的发动机提供动力。美法合资的CFM国际公司的发动机将为所有单通道飞机提供动力。据路透社报导，空客公司的一位高管说，加上为满足当前需求而租赁的另外25架空客飞机，整个收购计划囊括495架飞机。

在印度最大的集团公司——塔塔集团的领导下，印度航空公司的复兴旨在利用印度不断增长的飞机乘客和世界各地的大量侨民增加人们对飞机出行的依赖。印度航空公司新任首席执行官威尔逊（Campbell Wilson）正在努力恢复其作为世界级航空公司的声誉，并摆脱其迟缓、破败、机队老化和服务不佳的形象。印度航空由传奇人物J.R.D.塔塔创立，他也是印度航空业的先驱。该公司于去年被塔塔集团收购，让这个印度历史最悠久的商业航空公司，在经过69年的国营历史后重回创办人塔塔家族的怀抱，也卸下了印度航空数十年来亏损和负债的重担。

莫迪和马克龙周二与相关企业高官进行了视频通话。据法国总统府介绍，在这个场合，两国首脑见证了空客公司和塔塔集团领导人之间的线上合同签署仪式。爱丽舍宫表示：“这份交付250架飞机的合同标志着两国之间的战略伙伴关系进入了一个新阶段。这证明了共和国总统与他在印太地区的伙伴，首先是莫迪总理建立的信任关系。这份合同也再次证明了世界对法国工业在航空领域的卓越表现的认可。它将带来巨大的经济效益。”

莫迪通过推特表示：“我感谢我的朋友埃马纽埃尔·马克龙和我一起参加印度航空公司和空中客车公司之间重要伙伴关系的启动仪式，这将进一步加强印度的航空部门，并在两国创造机会。这反映了印度-法国战略伙伴关系的强大。”

据白宫介绍，莫迪周二还与拜登进行了通话，“讨论印度航空公司向波音公司购买200多架美国制造的飞机这一历史性协议。拜登总统指出，这项销售将支持44个州的100多万个美国就业机会，并帮助印度航空公司满足印度日益增长的航空运输需求。”

白宫表示：“拜登总统和莫迪总理还讨论了印度和美国之间战略技术伙伴关系的重要性，强调了两周前在华盛顿举行的关键和新兴技术倡议的首次启动。在通话中，两位领导人重申了美印关系的力量，并承诺继续共同合作和在像四方安全对话（Quad）这样的团体中工作，以推动我们两国的经济增长并扩大我们共同优先事项的合作。”

莫迪在推特上写道：“很高兴与美国总统乔·拜登交谈。进行了出色的讨论，回顾了为进一步深化印美全面全球战略伙伴关系正在进行的和新的举措。我们欢迎具有里程碑意义的印度航空公司和波音公司的协议，这将有助于在两国创造新的机会。”

塔塔集团董事长陈哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，A350飞机将用于“全球所有超长距离的飞行”。单通道的A320飞机通常用于短途航线。他说，印度航空公司有“重要的选择”来增加其订单。塔塔集团在1932年创办航空公司时，开创了印度商业航空的先河。1953年，该公司被政府接管。

此外，空客公司首席执行官纪尧姆·福里（Guillaume Faury）表示：“今天对印度、印度航空公司和空中客车公司来说是一个历史性时刻”。他称，该订单的规模“表明了印度航空业的增长欲望。它是世界上增长最快的。”

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