第十轮对俄制裁 欧盟拟强制银行报告涉及俄央行的资产信息

欧盟/俄罗斯/乌克兰

据彭博社看到的提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模。欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建作出贡献的第一步。

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文件称，欧盟委员会还建议加强与被制裁的俄罗斯公司和个人有关的冻结资产的报告义务，并建议对未能提供所需信息的个人处以最高5万欧元的罚款，对实体处以最高年度营业额10%的罚款。欧盟计划在俄罗斯入侵乌克兰一周年之前，于下周通过第十套制裁措施。欧洲国家领导人还试图通过武器承诺和与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的会晤来加强对基辅的支持，特别是在乌军未来几周内再次发动反攻前。

欧盟将采取的第十轮对俄制裁一揽子方案还将对俄军使用的货物实行广泛的贸易限制，包括技术、部件、重型车辆、电子产品和稀土。欧盟还提议禁止货物从俄罗斯过境，以降低制裁被违反的风险，并对俄罗斯橡胶和沥青进口欧盟实行限制。

欧盟还指望制裁数十名个人和实体，包括俄罗斯政治家和军事人员，以及：阿尔法银行、罗斯银行和Tinkoff银行股份公司，以及俄罗斯联邦国家财富基金；从事支持侵略乌克兰的宣传活动的媒体集团；一家出口俄罗斯石油的船舶的再保险公司；一家在英国注册的航运公司被指控利用其船只为俄罗斯运输被盗的乌克兰谷物。

报导指，拟议的措施将在本周由成员国讨论，在该一揽子计划获得批准之前可能会有变化。欧盟的制裁措施需要得到所有成员国的支持才能通过。其他建议还包括延长暂停由俄罗斯国家控制的媒体机构的广播许可证，这些机构被指控针对欧盟及其邻国传播宣传、操纵和歪曲事实。

根据这些文件，欧盟还希望限制俄罗斯国民在欧洲关键基础设施和实体运营商的管理机构中担任职务。欧盟公民将被豁免于该规定。同样，一揽子制裁措施，如果得到批准，将禁止向俄罗斯国民和居民以及在俄罗斯成立的实体提供天然气储存能力。

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