刚果(金)称与中国合同有缺点

RFI原材 / 刚果（金）

刚果民主共和国融监管机构（IGF）最新报告认为，与中国签署的大合同存在缺陷。未来在提交金沙萨当局时，会建议重审合同。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网今天2023年02月17日星期五的报导说，刚果（金）金融监管机构（IGF）周四指出，与中国企业签订的一项大合同存在缺陷，不平衡。这一合同涉及对刚果（金）某些自然资源的管理。这一合约签订于2008年，协议成立一家合资公司Sicomines。刚果（金）金融监管机构如今发现了违规行为。

RFI Image Archive / Afrique : les bureaux de l’inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en octobre 2020. (illustration) RFI/Sonia Rolley

据本台法广（RFI）通讯员Patient Ligodi发自金沙萨（Kinshasa）的消息，中国和刚果（金）这家合资企业Sicomines 成立时的资本为1亿美元。刚果（金）金融监管机构（IGF）的最新报告结论包括：如此规模的资本金额，与这家合资企业的社会目标不对称。

RFI Image Archive / RD Congo : un rapport d'audit de l'agence anti-corruption accablant pour la Gécamines. Ici, le siège de la Gécamines à Lubumbashi. (illustration) © Sonia Rolley/RFI

刚果（金）金融总监认为，这种不均衡还延伸到了开采领域。从一开始就应该评估刚果（金）国有矿业公司吉卡明集团（Gecamines）为矿床所做的贡献。报告认为，中国企业已获得近100亿美元的收益，而刚果（金）只在基础设施层面获得8亿多美元的好处。如果深入调查，还能意识到这笔钱不知去向。他认为，责任人不仅只是中方。这份报告总共罗列出了26点失误。未来提交刚果（金）政府时会建议要重审合同。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅