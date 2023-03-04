富士康据报计划在印度进行大规模扩张

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据《华尔街日报》等媒体报导，苹果公司的主要制造商富士康科技集团正考虑在印度大规模扩张，包括把在当地组装的iPhone数量再增加数百万部并设立新的生产设施，以寻求在中国之外进一步实现多元化。

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知情人士透露，富士康将在其位于印度南部泰米尔纳德邦钦奈附近的现有工厂扩大iPhone生产量。包括一位印度政府高级官员在内的这些知情人士说，富士康的目标是到2024年将当地iPhone的年产量提高到约2000万部，并将工人数量增加两倍，达到10万人之多。据这位印度政府官员称，该工厂目前的产量约为600万部iPhone。

知情人士说，富士康还计划在印度南部的卡纳塔克邦建立一个新的生产设施，在那里生产包括iPhone在内的产品。 此外，其中一些知情人士说，富士康正在考虑在南部城市海德拉巴设立一个新的生产设施，并在印度为其半导体业务设立一个碳化硅制造厂和包装厂。富士康的扩张计划正在考虑之中，可能会发生变化。

富士康董事长刘扬伟在本周访问印度期间探访了卡纳塔克邦的班加罗尔以及海德拉巴，同时还在新德里与莫迪总理(Narendra Modi)会面。莫迪政府近年来推出了数以十亿计美元的激励措施，以吸引全球制造商到印度设厂，作为促进先进制造业就业和减少对电子产品进口依赖的一项重要举措。

富士康的一位发言人对该计划不予置评，并表示该公司不对具体客户或产品发表评论。苹果公司暂未回应置评请求。富士康的正式名称为鸿海精密工业股份有限公司(简称鸿海精密)。

同样就这一消息，彭博社引述知情人士的话报导称，富士康计划在印度投资大约七亿美元建设一家新的工厂。富士康在印度的新厂将设在卡纳塔克邦首府班加罗尔市的飞机场附近，占地300英亩。

消息人士对彭博社说，富士康公司在印度这家工厂将生产iPhone的零部件，并装配苹果产品的耳机。另有知情人士表示，该工厂可能还将生产该公司新增电动车的部分零部件。苹果公司拒绝发表评论。

报导指，刘扬伟在周六的一份声明中表示：“我本周的行程支持富士康深化伙伴关系的努力，会见老朋友，结交新朋友，并在半导体开发和电动汽车等新领域寻求合作”。他续称：“富士康将继续与当地政府沟通，为公司和所有利益相关者寻求最有利的发展机会。”

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