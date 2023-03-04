美国准备制定对华投资的新规则

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据《华尔街日报》3月3日报导，拜登政府正在准备一项新计划，可能禁止美国在中国某些领域的投资，这是在美中之间日益激烈的竞争中保护美国技术优势的一个新步骤。

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据《华尔街日报》查看的报告副本，美国财政部和商务部周五在国会山提供给议员们的报告中说，他们正在考虑建立一个新的监管体系，以解决美国对可能构成国家安全风险的海外先进技术的投资。 报告称，拜登政府可能会禁止一些投资，同时也可能会收集其他投资的信息，以便为未来的措施提供参考。虽然这些报告没有确定拜登政府认为有风险的具体技术领域，但它说可能推进对手军事能力的领域将是该计划的一个重点。

熟悉新计划工作的人士预计，该计划将涵盖对先进半导体、量子计算和某些形式的人工智能的私人股权和风险资本投资。美国官员希望防止美国投资者向中国公司提供资金和专业知识，例如，可以提高北京军事决策的速度和准确性。美国财政部的报告说，该计划的重点是“防止美国的资本和专业知识被利用来威胁我们的国家安全，同时不给美国投资者和企业带来不必要的负担。”

据悉，这些报告没有确定哪些国家将属于新规则的范围，尽管熟悉此事的人说，他们预计拜登政府关于新规则的工作实际上将主要涉及美国在中国的投资。在报告中，美国财政部和商务部表示，预计将在不久的将来敲定有关该问题的政策。这两个政府部门说，预计将在下周公布的白宫预算中为投资项目寻求额外资源。新计划将接受公众评论，美国财政部将与商务部协商管理该计划。

联邦政府长期以来一直在审查外国对美国的投资，在某些情况下，通过一个名为美国外国投资委员会（CFIUS）的机构间小组禁止外国在敏感领域的投资。但规范美国海外投资的规则将是一个新的突破，是拜登政府为阻碍中国开发美国官员认为可能构成国家安全风险的技术的更广泛努力的一部分。去年，美国对先进的半导体和芯片制造设备实施了新的出口限制，旨在减缓中国的军事进步。

同年，美国国会一群两党议员推动制定新的规则，规范美国对华投资。美国众议院拨款委员会的民主党籍副主席德劳罗（Rosa DeLauro）要求拜登政府就这一主题编写一份报告，作为去年年度综合支出法案的一部分。

德劳罗联邦众议员通过声明表示：“这份报告是一个很好的第一步，以确保美国的投资不会助长中共的能力和造成危险的依赖性”。她补充说：“它为我们希望长期开展的工作奠定了基础，它建立了推进美国利益的结构，除了报告中描述的那些之外，还应该用来解决其他关键的依赖性。”

报导指，据熟悉相关计划的消息人士称，拜登政府几个月来一直在制定一项行政命令，建立新的海外投资规则。然而，确定新的潜在控制措施的范围一直是一个挑战，因为官员们正在考虑美国投资者如何遵守新规则的具体细节。在拜登政府对这一主题的审议中，财政部官员一直试图使该命令针对具体的国家安全威胁。

在出席最近的一次公开活动中，美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，应该制定投资计划规则以应对国家安全风险，而不是创造不公平的经济优势。阿德耶莫在发言中说：“从我的角度来看，我们能做的最重要的事情之一是确保我们在什么是竞争和什么是国家安全之间划出明确的界限”。他指出，“这些界限有时很难界定，但对我们来说，界定它们很重要。”

报导称，拜登政府官员还在与七国集团（G7）的亲密盟友联系，为限制对华投资的概念争取支持。七国集团将在5月举办一系列高级别会议，届时该集团可能会批准这一想法。一位欧盟官员说，与美国关于控制美国海外投资的对话正在进行中，尽管该官员说欧盟在建立这样一个投资项目方面远远落后于美国。

据《华尔街日报》报导，世界上最大的风险投资公司之一红杉资本已经开始筛选对中国半导体或量子计算公司的新投资，因为该公司正在为美国将出台的新规则做应对准备。

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