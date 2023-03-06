瑞士上院辩论军火移交乌克兰

欧洲动向 / 俄乌战争

在欧洲，瑞士以坚持中立原则著称。伯尔尼（Berne）方面到目前为止一直拒绝让出口友邦的瑞士造大炮，被移交给乌克兰。不过，这一立场未来可能会出现变化。从今天2023年03月06日星期一起，瑞士联邦议会上议院，也被称之为联邦院（Conseil des États）开始辩论向基辅转交瑞士军火的事宜。这是本台法广(RFI)法语«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)在周一上网的最新讨论话题。对面俄乌战争，尽管瑞士不仅向乌克兰难民开放其边境，也加入针对俄罗斯的制裁。但至今没有同意让瑞士造军火被移交给基辅当局。瑞士国内就此问题存在分歧。德国作为瑞士军火的第一大买家，柏林有可能会影响到伯尔尼的决策。

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本台法广（RFI）2023年03月06日星期一在法语«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)刊出记者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇最新报道，介绍瑞士面对俄乌冲突的立场。瑞士国内在对移交其军火给乌克兰的问题上存在分歧。这给瑞士军火工业带来压力。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法广专栏 «今日经济» © Studio Graphique FMM

本台RFI法文网上刊出的这篇报导法文原标题为：[Toujours pas d’armes suisses pour l’Ukraine]。换作中文可译作：[仍然无瑞士军火给与乌克兰]。下面是简介以供分享。

--欧洲人越来越不满瑞士的中立原则 -

本台法广RFI«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的这篇报道首先介绍说，瑞士政府一直拒绝同意让其境内制造的武器被移交给乌克兰，哪怕销售期已超20年。这一立场令越来越多的欧洲人不满。德国威胁要改用供应商。

-- 德国有可能影响瑞士军火出口政策-

本台RFI法文报导说，德国是瑞士军火的第一大进口国。依照合同，瑞士军火的买家在签约时都需承诺，不会被交付给第三国。德国曾向瑞士提出，把配备了瑞士大炮的豹2坦克（Leopard 2）移交给乌克兰，但这一请求未获受理。然而，这种措施在军火贸易中相当常见。

RFI Image Archive / Europe : des chars Leopard 2 équipent des canons suisses. Ici, A Leopard 2 tank is seen in action in Augustdorf, Germany, Wednesday, Feb. 1, 2023. (illustration) © AP - Martin Meissner / RFI Image Archive

-- 瑞士有关战争装备的法律极其严格-

德国，因波兰要向乌克兰移交坦克而饱受批评，如今对瑞士的这种刚性态度表示不满。瑞士的措施应该说，得到相当好的执行。沙特阿拉伯曾在也门战争中使用瑞士造突击步枪。瑞士媒体就违法战争物资法予以调查。瑞士当局依法做出解释说，合同签署在冲突及该法修正案通过之前。

-- 瑞士中立原则与发展国防工业并存-

瑞士选择以拥有一支军队来捍卫其国土。在装备上，也是指望自身力量，和本土制造。发明之一有著名的西格绍尔手枪（Sig Sauer）。

RFI Image Archive / Europe : le fameux pistolet Sig Sauer. (illustration) REUTERS - Regis Duvignau / RFI Image Archive

军火工业在其国民生产总值里的比率轻如鸿毛，仅为1%。占出口额的0.2%。但这是捍卫国家主权必不可少的工具。军火企业开发的许多构思被民用。瑞士向卡塔尔出口的防空系统在足球世界杯赛期间被用于保护体育场。如果没有出口，瑞士的军火工业不会引起注意。因为其内需十分有限，无法保证盈利。瑞士的军火生产有一半是出口，尤其是在欧洲。

-- 瑞士就向乌克兰移交其军火有分歧-

本台法广的同一报导提到，瑞士上议院想要放松措施，下议院则想出台一条特别法律。而当局不想改变。人们很难想象如何协调各种杂音，就此达成一项协议。俄乌战争正在碰撞瑞士的模式。

-- 乌克兰重建与充公俄罗斯海外资产-

本台法广RFI«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的这篇报导最后指出，充公俄罗斯的海外资产，包括在瑞士的部分，用于乌克兰的重建。这是伯尔尼与布鲁塞尔之间紧张关系的另一话题。波兰的这一建议冲击瑞士金融业的基石：银行机密。这才是瑞士经济的发动机，占国民生产总值的10%，占就业的5%。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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