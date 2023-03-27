国际商会影响库尔德原油出口

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西亚 – 伊拉克的库尔德自治区于上周末开始，不再能够向土耳其出口其开采的原油。原因是国际商会（ICC）的一项最新裁定，对伊拉克中央政府有利。安卡拉现已停止从伊拉克北部库尔德族自治区直接进口原油。

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综合本台法广（RFI）法文网的报导，总部位于法国首都巴黎的国际商会（ICC）做出裁定，认为土耳其未经伊拉克联邦政府允许，直接从库尔德斯坦（Kurdistan）的油田进口石油，这违反了一项双边协议。

--伊拉克库尔德自治区失去原油出口的主权-

据本台法广（RFI）通讯员Marie-Charlotte Roupie发自巴格达（Bagdad）的报导，伊拉克早在2014年就已对土耳其的作法提出这一诉讼。现在，伊拉克北部的油田已于03月25日上周六中断了对土耳其输出原油。

RFI Carte Archive : Le Kurdistan est divisé entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. (illustration) © RFI Carte

上述消息现已得到本台法广（RFI）在伊拉克北部城市埃尔比勒（Erbil）通讯员的证实。他在报导中认为，伊拉克北部的库尔德人如今到了一个历史性的重要时刻。这一自治区现在失去了它向土耳其出口石油的贸易主权。

--伊拉克库尔德自治区民众日常生活受到影响-

这会带来怎样的后果呢？就此，分析人士Zaid Al Ali在接受本台通讯员Théo Renaudon采访时做出如下陈述：

RFI - Asie ouest - impact social d'une décision sur le pétrole du Kurdistan

IRAK; TURQUIE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 2023.03.27 lundi à 13h - une décision sur le pétrole du Kurdistan 尼古拉

“冲击真的能够让库尔德人-伊拉克库尔德民众的口袋感觉得到。很可能大多数库尔德人将无法收到他们的工资。这对民众的日常生活而言是灾难性的。这样的情形几年前在库尔德斯坦就已曾发生过。希望不要再次出现。”(Extrait C03)

--失去收入使伊拉克库尔德自治区独立更遥远-

RFI Image Archive / région autonome du Kurdistan : sans pétrole, le rêve d’indépendance porté par de nombreux Kurdes irakiens semble s’éloigner un peu plus. Ici, le drapeaux rouge, blanc et vert, aux couleurs du Kurdistan, une photo prise en 2019. (illustration) Richard Riffonneau / RFI

本台法广（RFI）法文今天2023年03月27日周一的最新报导指出，伊拉克库尔德自治区的经济主要依赖石油收入。地方当局如今需要与巴格达中央政府协商寻找解决办法。双方已在昨天03月26日星期天召开了首次会议，但没有取得成果。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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