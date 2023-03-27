国际商会影响库尔德原油出口
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西亚 – 伊拉克的库尔德自治区于上周末开始，不再能够向土耳其出口其开采的原油。原因是国际商会（ICC）的一项最新裁定，对伊拉克中央政府有利。安卡拉现已停止从伊拉克北部库尔德族自治区直接进口原油。
综合本台法广（RFI）法文网的报导，总部位于法国首都巴黎的国际商会（ICC）做出裁定，认为土耳其未经伊拉克联邦政府允许，直接从库尔德斯坦（Kurdistan）的油田进口石油，这违反了一项双边协议。
--伊拉克库尔德自治区失去原油出口的主权-
据本台法广（RFI）通讯员Marie-Charlotte Roupie发自巴格达（Bagdad）的报导，伊拉克早在2014年就已对土耳其的作法提出这一诉讼。现在，伊拉克北部的油田已于03月25日上周六中断了对土耳其输出原油。
上述消息现已得到本台法广（RFI）在伊拉克北部城市埃尔比勒（Erbil）通讯员的证实。他在报导中认为，伊拉克北部的库尔德人如今到了一个历史性的重要时刻。这一自治区现在失去了它向土耳其出口石油的贸易主权。
--伊拉克库尔德自治区民众日常生活受到影响-
这会带来怎样的后果呢？就此，分析人士Zaid Al Ali在接受本台通讯员Théo Renaudon采访时做出如下陈述：
RFI - Asie ouest - impact social d'une décision sur le pétrole du Kurdistan
IRAK; TURQUIE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 2023.03.27 lundi à 13h - une décision sur le pétrole du Kurdistan
“冲击真的能够让库尔德人-伊拉克库尔德民众的口袋感觉得到。很可能大多数库尔德人将无法收到他们的工资。这对民众的日常生活而言是灾难性的。这样的情形几年前在库尔德斯坦就已曾发生过。希望不要再次出现。”(Extrait C03)
--失去收入使伊拉克库尔德自治区独立更遥远-
本台法广（RFI）法文今天2023年03月27日周一的最新报导指出，伊拉克库尔德自治区的经济主要依赖石油收入。地方当局如今需要与巴格达中央政府协商寻找解决办法。双方已在昨天03月26日星期天召开了首次会议，但没有取得成果。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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