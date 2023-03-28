欧盟就反经济胁迫措施达成临时协议：嚇阻第三国经济胁迫

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3月28日，欧盟轮值主席国瑞典代表欧盟理事会就关于保护欧盟及其成员国免受第三国经济胁迫的法规（反胁迫措施，ACI）与欧洲议会达成一致。该措施旨在嚇阻第三国通过影响贸易或投资的措施针对欧盟及其成员国进行经济胁迫。欧盟理事会将在稍后的决策过程中发挥重要作用，确定对经济胁迫的定义。欧盟委员会将在关于欧盟应对经济胁迫措施的决定中被赋予执行权力，同时确保成员国在这些决定中更多的参与。该措施的目的是嚇阻对欧盟及其成员国的经济胁迫，并对胁迫者进行惩罚。

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作为对经济胁迫的回应，欧盟可以对第三国采取的措施包括实施贸易限制，例如，增加关税、进出口许可证，或在服务或公共采购领域的限制。欧盟反胁迫措施旨在通过对话缓和并促使胁迫性措施停止。

瑞典方面代表欧盟理事会表示，欧盟采取的任何反措施将只作为最后手段使用。一旦该法规被欧盟理事会和欧洲议会正式通过，它将在欧盟官方公报上公布20天后生效。欧盟理事会是欧盟立法与政策制定、协调机构。

此前，应欧盟理事会和欧洲议会的要求，欧盟委员会于2021年12月8日提出这项立法。欧洲议会国际贸易委员会（INTA）于2022年10月10日通过了该提案的修正案，全体会议于2022年10月19日确认了议会的谈判任务，并要求“立即”开始谈判。欧盟理事会于2022年11月16日同意其谈判立场。

欧盟贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）周二就这一消息表示：“今天，欧盟在阻止针对欧盟及其成员国的经济胁迫方面又迈进了一步。反胁迫措施方面的进展是加强我们贸易议程的关键，使欧盟拥有维护开放贸易的工具，并以有针对性的方式应对风险。我期待着在最后的试验性对话中达成协议，以便我们能够尽快将这一工具落实到位。”

据《南华早报》报导，这项欧盟反胁迫措施的设计部分考虑到了中国，目前预计将在今年年底前到位。2021年末，在维尔纽斯允许台湾在当地开设代表处后，中国开始对所有来自立陶宛的进口产品以及来自欧盟的含有立陶宛成分的产品实施非正式禁运。欧盟最终向世贸组织投诉，此案正在审理中。

一旦通过，如果第三国“通过实施或威胁实施影响贸易或投资的措施”，“干涉”欧盟或其成员国的“合法主权选择”，欧盟可以对其征收关税、出口管制、配额或冻结市场准入。该工具最初是作为对美国前总统特朗普的301条款贸易关税的回应而设想的。但在欧盟国家最初的冷淡反应之后，在中国从2021年开始对立陶宛商品进行非官方抵制之后，它获得了多方支持。

欧洲议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）指出，这一工具将被证明是对未来强硬手段的有力威慑。朗格表示：“我们现在有了一个工具，它不是一只无牙的老虎，它确实是一只有牙的老虎”。他补充说：“这真的不是把水枪——这是一把真枪，有时有必要把枪放在桌子上，即使知道它不会被使用。”

朗格举例说，中国驻荷兰大使最近威胁说，如果荷兰阻止向中方出口高端半导体设备，该国将面临后果，这是一个可以使用该工具的例子。

朗格补充说，该措施可以被追溯使用，例如在中国和立陶宛的案例中。但这可能会使欧洲议会与欧盟委员会发生冲突，后者表示不太可能追溯使用该工具。

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）称，该协议将“阻止独裁者用非官方的制裁欺负欧盟”。他在推特上写道：“立陶宛在抵制中国的特别贸易行动后，推动加速这一进程。欧盟刚刚变得更加强大。”

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