俄乌战争:俄罗斯石油收入大减
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欧洲 – 俄罗斯因入侵乌克兰而遭到欧盟，乃至西方国家集体制裁一年后，对社会经济的影响日益显现。国际能源署（AIE）认为，莫斯科的石油收入在过去一年里大幅降低，但在出口的数量上没有减少。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于近日发布上网的话题之一。不过，国际能源署（AIE）预估2023年的石油需求会创新高，每天比去年多200万桶。
本台法广（RFI）法文网于十天前2023年03月20日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的报道。介绍处于制裁中的俄罗斯，石油收入大幅减少。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Russie: forte baisse des revenus pétroliers]。换做中文可被译作[俄罗斯:大幅下滑的石油收入]。下面是简介以供分享。
--国际能源署(AIE)分析俄罗斯石油外贸数据-
本台法广RFI法文网«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，俄罗斯上个月（2023年2月份）的石油收入为116亿美元，同比降幅高达42%。这是国际能源署（AIE）提供的数据。不过原油的出口量没有减少。
俄罗斯继续通过海运出口的原油数量与遭西方制裁前相当。那些以前输送西方国家的石油，如今几乎全部低价运往亚洲国家，尤其是印度和中国。在上个月（2023年2月份），俄罗斯原油占印度进口石油总量近40%，占中国进口量的20%。
--俄罗斯石油收入大减符合工业七国(G7)期待-
报道表示，俄罗斯石油收入减少的场景，符合工业七国（G7）、澳大利亚和欧盟的期待。这是为了限制俄罗斯的收入被用于乌克兰冲突的财政支出。上述国家把俄罗斯海运石油的每桶价格限制在60美元之下。这远低于市场的价格。但仍大大高于俄罗斯石油的开采成本。
--西方制裁目的并非要断绝俄罗斯石油的出口-
这么做的目的是要让俄罗斯得以继续销售其原油，避免国际市场发生供应紧张，导致价格飙升。国际能源署（AIE）现在想要知道的问题是：俄罗斯今年将如何回应世界需求的增长。
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，国际能源署（AIE）预估，今年的原油需求量将创新高，达每天1亿零2百万桶，比去年每天增加2百万桶。需求增长的原因有：中国的需要，及航空运输的恢复，现已几乎达到疫情前的水平。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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