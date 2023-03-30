俄乌战争:俄罗斯石油收入大减

RFI原材/俄乌战争

欧洲 – 俄罗斯因入侵乌克兰而遭到欧盟，乃至西方国家集体制裁一年后，对社会经济的影响日益显现。国际能源署（AIE）认为，莫斯科的石油收入在过去一年里大幅降低，但在出口的数量上没有减少。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于近日发布上网的话题之一。不过，国际能源署（AIE）预估2023年的石油需求会创新高，每天比去年多200万桶。

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本台法广（RFI）法文网于十天前2023年03月20日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的报道。介绍处于制裁中的俄罗斯，石油收入大幅减少。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Russie: forte baisse des revenus pétroliers]。换做中文可被译作[俄罗斯:大幅下滑的石油收入]。下面是简介以供分享。

--国际能源署(AIE)分析俄罗斯石油外贸数据-

本台法广RFI法文网«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，俄罗斯上个月（2023年2月份）的石油收入为116亿美元，同比降幅高达42%。这是国际能源署（AIE）提供的数据。不过原油的出口量没有减少。

RFI Image Archive / Les sanctions occidentales frappent de plein fouet les revenus pétroliers de la Russie. Selon l’AIE, l’Agence internationale de l’énergie, elles sont en forte baisse depuis un an. Ici, une raffinerie de pétrole dans le Tartarstan, en Russie. (illustration) © REUTERS - Sergei Karpukhin / RFI Image Archive

俄罗斯继续通过海运出口的原油数量与遭西方制裁前相当。那些以前输送西方国家的石油，如今几乎全部低价运往亚洲国家，尤其是印度和中国。在上个月（2023年2月份），俄罗斯原油占印度进口石油总量近40%，占中国进口量的20%。

--俄罗斯石油收入大减符合工业七国(G7)期待-

报道表示，俄罗斯石油收入减少的场景，符合工业七国（G7）、澳大利亚和欧盟的期待。这是为了限制俄罗斯的收入被用于乌克兰冲突的财政支出。上述国家把俄罗斯海运石油的每桶价格限制在60美元之下。这远低于市场的价格。但仍大大高于俄罗斯石油的开采成本。

--西方制裁目的并非要断绝俄罗斯石油的出口-

这么做的目的是要让俄罗斯得以继续销售其原油，避免国际市场发生供应紧张，导致价格飙升。国际能源署（AIE）现在想要知道的问题是：俄罗斯今年将如何回应世界需求的增长。

RFI Image Archive / AIE : la demande de pétrole pourrait atteindre un pic en 2023. Ici, le logo de l'AIE-Agence Internationale de l’Energie. (illustration) AIE / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，国际能源署（AIE）预估，今年的原油需求量将创新高，达每天1亿零2百万桶，比去年每天增加2百万桶。需求增长的原因有：中国的需要，及航空运输的恢复，现已几乎达到疫情前的水平。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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