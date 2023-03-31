日本将扩大对6类23种芯片制造设备的出口限制

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日本经济产业大臣西村康稔3月31日在内阁会议后的记者会上宣布，将修订《外汇及外国贸易法》省令，加强对尖端芯片制造设备的出口管制。日本是尼康公司和东京电子公司等主要芯片设备制造商的所在地，当局没有指明中国是限制的目标，强调制造商需要为所有地区寻求出口许可。

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据路透社报导，日本政府周五宣布，将限制23种半导体制造设备的出口。在征求公众意见后，日本经济产业省计划于5月发布修订后的省令，并于7月实施。西村康稔当天向媒体表示：“我们正在履行我们作为一个技术国家的责任，为国际和平与稳定作出贡献”。他强调，日本希望阻止其先进技术被用于军事目的，并没有考虑到具体的国家。

据英国《金融时报》报导，日本此举履行了其与美国和荷兰达成的三方协议，该协议将大大限制中国进口用于生产尖端半导体的设备的能力。日本一直避免正式公开提及该协议，因为地缘政治和美中关系紧张给日本公司带来了压力，要求它们制定出能够跨越两个市场的战略。

西村康稔在周五的记者会上说，管制措施将涵盖用于芯片制造的六类设备，包括最专业的光刻和蚀刻领域。日本经济产业省在其声明中没有明确提到中国。西村康稔解释说，这些限制是日本作为一个技术国家为国际和平与稳定作出贡献的责任的一部分。

日本官员说，其限制的范围比美国去年实施的限制更进一步。设备出口商将需要获得所有地区的许可证，使该部门能够监督向第三方国家出售的设备，这些国家在理论上可能会生产用于军事用途的尖端芯片。其中一位官员说：“通过扩大措施所涵盖的地区，我们想解决与先进半导体技术相关的更广泛的风险”，“中国不是唯一的风险。”

美国的应用材料公司、荷兰的ASML公司和日本的东京电子公司在生产用于超级计算机和人工智能的尖端芯片的设备方面占据全球主导地位。日方的限制措施将于7月生效，影响的公司范围比之前预期的更广。熟悉谈判的人士此前表示，管制措施将主要影响东京电子公司和尼康公司，但了解该措施的人士称，受影响的公司名单大约有10家，可能包括爱德万测试公司(Advantest)。

今年1月，荷兰和日本与美国达成了一项协议，旨在切断中国与最先进的芯片的联系，这些芯片可用于尖端武器和机器，但日本和荷兰官员直到本月才披露了很少的细节。在1月的协议之前，美国对出口到中国的芯片制造设备实施了一系列严厉的限制，但官员们私下里说，只有在日本和荷兰采取类似行动的情况下，该计划的整体影响才会起到作用。

报导指，中国的半导体公司一直在囤积关键材料，以应对日本的出口管制。“这23台设备基本上是我们预期的，我们以为会有更多的设备出口受到影响，”一位中国工厂经理说。一位不愿意透露姓名的日本设备经销商说，由于预计禁令将在今年下半年生效，他们已经急于向中国客户发送订单。

此外，韩国产业通商资源部就日本政府当天宣布将对23类尖端芯片制造设备的出口加以限制一事表示，预计该措施几乎不会对韩国企业产生影响。

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