乌克兰暂停部分谷物出口波兰

RFI Image Archive / Conflit en Ukraine : Kiev et Varsovie ont décidé de suspendre les exportations de certaines céréales et oléagineux vers la Pologne où leur afflux massif et incontrôlé a déstabilisé le marché local, ont annoncé les ministres de l'Agriculture des deux pays. (le vendredi 07 avril 2023). Ici, un champ de blé au sud de la Russie. (illustration) 存档图片 / 俄乌冲突 : 基辅和华沙签署了协议。(2023年04月07日)乌克兰暂停对波兰的部分谷物出口。

© AP / RFI Image Archive