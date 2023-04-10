乌克兰暂停部分谷物出口波兰

RFI原材 / 俄乌冲突

RFI Image Archive / Conflit en Ukraine : Kiev et Varsovie ont décidé de suspendre les exportations de certaines céréales et oléagineux vers la Pologne où leur afflux massif et incontrôlé a déstabilisé le marché local, ont annoncé les ministres de l'Agriculture des deux pays. (le vendredi 07 avril 2023). Ici, un champ de blé au sud de la Russie. (illustration) 存档图片 / 俄乌冲突 : 基辅和华沙签署了协议。（2023年04月07日）乌克兰暂停对波兰的部分谷物出口。

东欧 – 在欧洲市场，由于乌克兰小麦所带来的冲击。布鲁塞尔已经对此有了意识，并提出了补偿波兰、罗马尼亚和保加利亚三国的方案。与此同时，基辅和华沙于日前刚刚签署了一项协议，暂停对波兰的部分谷物出口。

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RFI Image Archive / La Russie et l'Ukraine représentent au moins un quart des exportations mondiales de céréales. (illustration) © Emre Gürkan Abay / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网2023年04月10日星期一报导，乌克兰小麦对欧洲市场造成压力。来自乌克兰的供应造成失衡，带来布鲁塞尔与农民之间的关系紧张。

--乌克兰农产品部分进入东欧国家市场 -

本台法广（RFI）通讯员让-雅克（Jean-Jacques Héry）发自布鲁塞尔（Bruxelles）的消息说，与在乌克兰战争打响后所通过的文件内容不同的是，有一部分乌克兰农产品没有通过欧洲港口出境，而是留在了邻国的当地市场。这就是问题之所在。乌克兰产品的价格比波兰、罗马尼亚和保加利亚自产小麦和玉米更便宜，部分替代了当地市场中的本土产品。

--乌克兰邻国农业生产者抱怨收入减少 -

农产品过剩的后果造成在一个有限的市场上，供应过量。所产生的影响导致价格下跌。延长了在筒仓里的存放时间。当地农民抱怨到，他们的整个农业体系遭受压力，收入减少。

--欧盟提出了给东欧三国农民补偿方案 -

布鲁塞尔已经对此意识到了。据一名发言人表示，当前情况是“供大于求，需求减少。库存成本升高。地方上价格下跌。” 布鲁塞尔提出了第一套援助方案，金额5600万欧元，并在一周前就已进行了表决。这一方案针对波兰、罗马尼亚和保加利亚。资金来自公共农业政策（PAC-Politique Agricole Commune）。

--欧盟已在酝酿补偿略高的第二套方案 -

但对这些处于第一线的国家而言，并不足够。第二套补充方案正在酝酿之中。金额还会更高一些。有一点可以肯定，罗马尼亚和保加利亚的期待更大。因为，华沙刚刚与基辅签署了双边协议。乌克兰暂停向波兰出口部分谷物。

RFI Image Archive / Conflit en Ukraine : des agriculteurs roumains tiennent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Maintenant ou jamais » lors d'une manifestation devant le bureau de représentation de la Commission européenne à Bucarest, le vendredi 7 avril 2023. Les agriculteurs roumains accusent les céréales ukrainiennes de dumping et estiment travailler désormais à perte. （illustration) © AP - Andreea Alexandru / RFI Image Archive

本台法广（RFI）布鲁塞尔通讯员的这则报道在最后一个段落里指出，罗马尼亚和保加利亚两国的农民在上周五曾举行示威，声讨他们所断言的不公平竞争。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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