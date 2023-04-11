澳洲就大麦关税与中国达成协议：暂停向世贸组织提出申诉

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澳大利亚外交部长黄英贤和贸易部长法雷尔（Don Farrell）4月11日宣布，同意暂停就中国对澳大利亚大麦征收关税向世界贸易组织（WTO）提出的申诉，中国政府同意在未来几个月快速评估这一关税问题。

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澳大利亚政府外长、贸易部长和农业部长周二联名发表声明称：“澳大利亚政府与中国达成了一项协议，为解决澳大利亚大麦的争端开辟了一条道路。自2020年以来，中国对澳大利亚大麦征收80.5%的关税，有效地阻止了对该市场的出口，2018至2019年度的价值约为9.16亿美元。澳大利亚政府一直明确表示，我们认为这些关税是没有道理的，消除所有贸易障碍符合两国的最佳利益。”

澳方声明介绍称，“在最近所有层面的建设性对话之后，我们欢迎中国同意在三个月的时间内对关税进行快速审查，如果需要的话，可以延长到第四个月。在进行这一对话的同时，澳大利亚继续通过世贸组织来维护我们的国家利益。澳大利亚已经同意在商定的审查期间暂时中止世贸组织的争端。如果在审查期结束时仍未取消关税，澳大利亚将在世贸组织恢复该争端。世贸组织的贸易争端制度鼓励在可能的情况下进行双边解决。”

澳方三位部长称：“澳大利亚将继续通过对话和多边贸易体系追求我们的国家利益。我们将利用一切机会，包括世贸组织的争端机制，为澳大利亚的世界级生产商和农民争取最好的结果。这包括为澳大利亚企业创造更多机会，使海外市场多样化。”

声明称，“我们对澳大利亚葡萄酒在世贸组织的结果仍然充满信心。如果今天的协议成功地为取消大麦的关税提供了途径，我们希望在消除澳大利亚葡萄酒的贸易壁垒方面也能遵循类似的程序。”

澳方三位部长表示，“（澳大利亚）阿尔巴尼斯政府的做法是，在我们能够合作的情况下与中国合作，在我们必须合作的情况下提出不同意见，并从我们的国家利益出发。这条途径反映了这种做法。”

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