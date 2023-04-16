英国电信去年曾举行兵棋推演，测试台海有事时供应链风险

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据英国《金融时报》4月16日报导，英国电信集团（BT）日前举行了一次兵棋推演，以为台湾海峡的潜在冲突会造成的破坏做准备，这表明该公司对地区内不断升级的紧张局势越来越感到不安。据两位知情人士称，英国电信集团位于都柏林的采购业务的员工去年参加了为期两天的演习，期间他们模拟了如何确保该公司的供应链免受军事冲突的影响。

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报导指，这次兵棋推演是在时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月访台后进行的。其中一位知情人士说，英国电信集团所进行的兵棋推演涉及的情景是，北京在台湾附近击沉一艘船，台湾是电信业半导体的主要供应商。北京方面不放弃对台动武的威胁引发了人们对全球供应链断裂的担忧，多年来全球贸易的顺利进行一直依赖着全球供应链的畅通。

根据美国政府的一份文件，为苹果、谷歌和其他科技集团生产半导体的台湾芯片制造商负责全球60%以上的合同芯片制造能力，同时这些厂商还主导着全球尖端半导体的生产。受新冠疫情和去年俄罗斯入侵乌克兰造成的对各种商品、零部件和产品的争夺之后，更多的公司正试图确保它们为日益加深的地缘政治动荡做好准备。在德国，商业游说团体对台海一旦发生战争，全球对北京制裁所产生的二级影响表示担忧。

协助英国电信集团进行危机模拟的美国地缘风险咨询公司Prism联合创始人戈特（Johan Gott）表示，供应链“突然处于地缘政治（紧张）的前线”。虽然这种模拟主要由政府和国防官员进行，但该咨询公司已经为越来越多的企业客户进行了应急演练。

如果芯片供应链中断，预计全球电子、汽车和电信行业都将受到严重影响，美国半导体行业协会估计，仅依赖这一供应的电子制造商的收入损失就达5000亿美元。但是，行业高管们说，由于半导体几乎为现代生活的方方面面提供动力，台海冲突的影响将不可避免地远远超出从台湾采购半导体的领域。经济和政策研究公司、荣鼎集团（Rhodium Group）称，台海冲突对全球的干扰“将使超过2万亿美元的经济活动面临风险，这甚至还没有考虑国际制裁或军事反应的影响。”

戈特介绍称，这次模拟是通过一系列虚构的新闻快讯来进行的，例如在视频通话中发生。戈特说，这给“参与者带来压力”，迫使他们“在时间压力下作出决定”。网络安全咨询公司、暗黑光束（Darkbeam）的联合创始人肯尼利（Paul Kenealy）表示，英国电信集团正在寻求保持“英国关键国家基础设施的运作”。暗黑光束也通过模拟会影响英国电信集团运作的事件来协助该公司。戈特和肯尼利都拒绝就他们帮助英国电信集团模拟的具体事件发表评论。

英国电信方面回应称，“与许多企业一样，我们定期运行模拟，以在一系列场景下对我们的业务进行压力测试，作为我们风险管理和规划的一部分。”

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