中国发动对台贸易壁垒调查 以商逼政能收效吗

贸易壁垒

中国商务部此前（4月12日）公告，将就台湾2455项产品进行贸易壁垒调查，类型涵盖农产品、五矿化工产品、纺织品等等。而且该公告还指出，调查应在今年10月12日前结束，特殊情况下可延长至明年1月12日，长达9个月。外界普遍注意到，2024年1月12日正巧是台湾总统大选前夕，不少分析指出，中国此举不无“以商逼政”影响台湾选举的意图。

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台湾经济部长，王美花在中国商务部此一公告后的隔天表示，经贸往来应按相关规定处理，愿意在“不设前提下”跟中方磋商。另外，两岸贸易自1993年就订办法，涉及不对国安、经济重大影响就开放进口，已开放9800多项。两岸从2001、2002年进入世界贸易组织（WTO），当时并未就相关货品进行磋商，中国现在却突然提出贸易壁垒调查，问题就看他们要不要来磋商？

另一方面，中国国台办发言人朱凤莲则表示，台湾长期以来对中国2400多项产品采取单方面限制措施，不许输入台湾，对中国相关产业和企业利益造成损害。

台湾中山大学许家豪助理教授对美国之音分析中国商务部此举表示，这是“一场完美设计好的局”，因为请求发动调查的人是几个中国商会，而中国的商会从来就是中国共产党组织的一部分。中共一方面借着贸易调查来表达对“蔡麦会”的不满并企图干预台湾2024总统大选，另一方面也考虑终结过去20年来对台湾单方面的让利，收一箭双雕之效。

中国这种“用经济干预政治”做法有效吗？原本在越南经商并曾担任世界台商总会（世总）的秘书长及世界台商总会青商会会长的民众党籍邱臣远立委4月15日受访时告诉记者，目前全球的一个态势，或者说从2018的美中贸易战、2019的香港到2020的疫情，其实全球的不管是供应链，或是相关的商业模式，甚至是消费习惯都在做一个剧烈的改变。过去，台湾甚至东南亚非常多的国家对中国的经济依存非常地高，那现在也在慢慢地做些移转，或者是说做一些供应链的重新的调整跟重组。所以，不过度仰赖单一市场，进行更多的贸易，对经济发展来讲，不管是台商或任何外资的厂商，到任何国家的投资考虑的，绝对不只是成本或劳动条件，最主要还是考虑政治的一个稳定性。

邱臣远续道，在政治稳定性对长远投资是至关重要的前提下，相对稳定的政局跟稳定的政府对企业跟相关的经济活动是否友善，这个就会是任何一个国家都必须去思考的一个问题。正因如此，这三四年来，其实有非常多的过去在中国投资的外商或台商，有在做生产基地的移转，甚至是市场的移转，而这个都是世界的一个趋势。所以，对台湾来说，不过度仰赖单一市场，寻求更多经贸的合作，更多边国家经济机制的合作，是非常重要的。

那可以做的更深入的一件事，据邱臣远指出，即善用遍布六大洲75个国家180个地方的世总这个平台，这些台商的力量作为联盟，不管是国内市场的延伸，或者是供应链的串接。他补充说，过去谈半导体，说台积电是台湾的护国神山，但，台湾的台商才更是国家的护国神盾！

邱臣远最后强调出，应该要善用这样的力量去把台湾的经济实力跟各国来做更深入的一个连结，也做成相关的一个贸易保护。

台商出身民众党籍立委邱臣远访谈音频

Son Andy CHIU Chen-yuan

按照中国海关总署数据，2022年台湾与中国的贸易总额为3196.78亿美元，年比下降2.5%。其中，中国从台湾进口的总额为2380.92亿美元，出口到台湾的总额为815.87亿美元。台湾对中国享有高达约1565亿美元的贸易顺差，是中国的第6大贸易伙伴。

另从法律角度来看，台湾可以根据世贸组织WTO有关国家安全例外条款的主张，中国跟台湾之间存在紧张关系，应该不适用一般正常贸易化的原则规定。至于中国过去不愿意把两岸之间的不平等贸易诉诸WTO解决，是因为不想给外界坐实了“台湾跟中国的地位是平等的”一种印象，所以为了矮化台湾，中国不惜“吞下去”、也不愿到WTO控告台湾。不过，在中国加入区域全面经济伙伴协定（RCEPT）之后，中国的态度开始转变。

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