稻米全球供应在2023缺口巨大

RFI原材 / 粮食供应

国际市场 – 全世界对稻米的需求在不断增加，但生产国的出口数量在减少。这使得米价在全球市场连续攀升了四个月，但未来的价格前景目前仍不清晰。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周四发布上网的最新内容。印度在2022年实施的稻米出口限制影响开始显现。国际市场上稻米出口的离岸价（FOB），已从每吨40美元升至60美元。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月20日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。与其它原材料相比，稻米的价格在疫情最强烈时表现出了令人惊讶的稳定性。但从2023年元月开始，似乎正在奋起直追。稻米价格不断攀升，并非与汇率或运输成本相关。但如果这种趋势继续发展，可能会很快就成为非洲稻米进口大国们的难题。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Prix du riz: un scénario sombre pour 2023]。换做中文可被译作[稻米价格:2023年的灰暗场景]。下面是简介以供分享。

--稻米出口的离岸价飙升-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，据业内人士介绍，在稻米出口国，离岸价（FOB）已从每吨40美元升至60美元。

RFI Image Archive / Matières Premières : la fin des bons prix indiens. Ici, des ouvriers déchargent des sacs de riz d'un camion d'approvisionnement dans le principal port de riz indien à Kakinada Anchorage, dans l'État méridional d'Andhra Pradesh, en Inde. Une photo prise en septembre 2021(illustration). REUTERS - RAJENDRA JADHAV

有专家认为，这种涨势还将持续。两大原因分别是：消费仍在继续增加，和稻米大国印度在去年实施的出口限制，尤其是针对碎米。这一政策造成印度今年将向世界市场投放的稻米总量减少500万吨。但业内目前不知如何填补这一空缺。

--印度稻米廉价已成过去-

印度稻米的补贴政策已至结尾，其价格如今也跟着在高涨。中国目前则已几乎不再出口稻米。还有全球的产量也可能会令人失望，这是美国农业部（USDA）月度分析的最新预测。比上个月的预测少了40万吨。如果真是这样，价格所承受的压力会加倍。

--全球今年稻米缺口巨大-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，金融信息机构惠誉集团（Fitch）的认为，今年的稻米缺口为近20年之最，高达870万吨。并就此预测，稻米价格有可能会在今年年底前创下过去10年里的一个新高。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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