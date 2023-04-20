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稻米全球供应在2023缺口巨大

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RFI Matières Première / Riz : les prix ne cessent de grimper, indépendamment des évolutions de taux de change et du coût du fret depuis le mois de janvier 2023. Ici, du riz chinois produit en Camargue. (illustration) RFI原材 / 稻米全球供应在2023年的缺口巨大。
RFI Matières Première / Riz : les prix ne cessent de grimper, indépendamment des évolutions de taux de change et du coût du fret depuis le mois de janvier 2023. Ici, du riz chinois produit en Camargue. (illustration) RFI原材 / 稻米全球供应在2023年的缺口巨大。 © RFI/Marie-Pierre Olphand
作者： 尼古拉
8 分钟

国际市场 – 全世界对稻米的需求在不断增加，但生产国的出口数量在减少。这使得米价在全球市场连续攀升了四个月，但未来的价格前景目前仍不清晰。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周四发布上网的最新内容。印度在2022年实施的稻米出口限制影响开始显现。国际市场上稻米出口的离岸价（FOB），已从每吨40美元升至60美元。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月20日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。与其它原材料相比，稻米的价格在疫情最强烈时表现出了令人惊讶的稳定性。但从2023年元月开始，似乎正在奋起直追。稻米价格不断攀升，并非与汇率或运输成本相关。但如果这种趋势继续发展，可能会很快就成为非洲稻米进口大国们的难题。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Prix du riz: un scénario sombre pour 2023]。换做中文可被译作[稻米价格:2023年的灰暗场景]。下面是简介以供分享。

--稻米出口的离岸价飙升-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，据业内人士介绍，在稻米出口国，离岸价（FOB）已从每吨40美元升至60美元。

Image RFI - RIZ
RFI Image Archive / Matières Premières : la fin des bons prix indiens. Ici, des ouvriers déchargent des sacs de riz d'un camion d'approvisionnement dans le principal port de riz indien à Kakinada Anchorage, dans l'État méridional d'Andhra Pradesh, en Inde. Une photo prise en septembre 2021(illustration). REUTERS - RAJENDRA JADHAV

有专家认为，这种涨势还将持续。两大原因分别是：消费仍在继续增加，和稻米大国印度在去年实施的出口限制，尤其是针对碎米。这一政策造成印度今年将向世界市场投放的稻米总量减少500万吨。但业内目前不知如何填补这一空缺。

--印度稻米廉价已成过去-

印度稻米的补贴政策已至结尾，其价格如今也跟着在高涨。中国目前则已几乎不再出口稻米。还有全球的产量也可能会令人失望，这是美国农业部（USDA）月度分析的最新预测。比上个月的预测少了40万吨。如果真是这样，价格所承受的压力会加倍。

--全球今年稻米缺口巨大-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，金融信息机构惠誉集团（Fitch）的认为，今年的稻米缺口为近20年之最，高达870万吨。并就此预测，稻米价格有可能会在今年年底前创下过去10年里的一个新高。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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