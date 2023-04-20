耶伦：美国寻求与中国建立建设性及公平的健康经济关系

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4月20日，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院发表了以美中经济关系为题的讲话。她表示，美国寻求与中国建立“建设性及公平的”经济关系，但将保护其国家安全利益，并反制中国支配外国竞争者的行动。

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耶伦在讲话开始时提到：“自从我开始职业生涯以来，美国和中国之间的关系经历了重大演变。在20世纪70年代，我们的关系被定义为和解和逐步正常化。我看到尼克松总统在1972年进行了著名的访华之旅。我听到我们两国经过几十年的沉默后又开始相互交谈。在随后的几年里，我看到中国选择实施市场改革，并向全球经济开放，推动了中国成为世界第二大经济体的惊人崛起。中国的发展得到了世界银行和其他国际经济机构的援助支持。而美国国会和历届美国政府在支持中国融入全球市场方面发挥了重要作用。”

耶伦说：“但近年来，我也看到中国决定从市场改革转向更多国家驱动的方法，这削弱了其邻国和世界各地的国家。这是在中国对美国和我们的盟友和伙伴采取更加对抗的姿态时发生的，不仅是在印度-太平洋，而且在欧洲和其他地区。”

耶伦表示，“现如今，我们正处于一个关键时刻。世界正面临着自二战以来欧洲最大的一场陆地战争——就在其从百年一遇的大流行病中恢复过来的时候。低收入和中等收入国家的债务挑战正在增加。一些国家，包括我们自己的国家，已经面临着经济和金融体系的压力。而上个月发布的一份联合国报告表明，如果不采取激烈的行动，地球很可能在未来十年内跨越一个关键的全球变暖门槛。”

耶伦强调，“在这些问题上取得进展需要世界上两个最大经济体之间的建设性接触。然而，我们的关系显然处于一个紧张的时刻。因此，今天，我想讨论我们与中国的经济关系。我的目标是明确和诚实：穿过噪音，在清醒的现实基础上谈论这一基本关系。”

耶伦说，“美国带着对其长期经济实力的信心前进。我们仍然是世界上最大和最有活力的经济体。我们也仍然坚定我们的信念，捍卫我们的价值观和国家安全。在此背景下，我们寻求与中国建立建设性及公平的经济关系。两国都需要能够坦诚地讨论困难的问题。而且，在可能的情况下，我们应该为了我们国家和世界的利益而一起工作。”

耶伦指出，“我们对中国的经济方针有三个主要目标。首先，我们将确保我们的国家安全利益以及我们的盟友和合作伙伴的利益，并且我们将保护人权。我们将向中华人民共和国（PRC）明确传达我们对其行为的关切。而且我们将毫不犹豫地捍卫我们的切身利益。即使我们有针对性的行动可能会产生经济影响，但它们的动机仅仅是我们对我们的安全和价值观的关切。我们的目标不是利用这些工具来获得经济竞争优势。”

耶伦补充说：“第二，我们寻求与中国建立健康的经济关系：一个能促进两国增长和创新的关系。一个按国际规则行事的增长中的中国对美国和世界都是有益的。两国都可以从经济领域的健康竞争中受益。但健康的经济竞争，双方都受益，只有在公平竞争的情况下才是可持续的。我们将继续与我们的盟友合作，应对中国的不公平经济行为。我们将继续在国内进行重要投资，同时与世界接轨，推进我们对一个开放、公平和基于规则的全球经济秩序的愿景。”

耶伦谈到，“第三，我们寻求在当今紧迫的全球挑战上的合作。自去年拜登总统和习近平主席会晤以来，两国同意围绕宏观经济加强沟通，在气候和债务困扰等问题上加强合作。但还需要做更多的工作。我们呼吁中国履行其承诺，在这些问题上与我们合作——不是对我们的恩惠，而是出于我们对世界的共同责任和义务。共同解决这些问题也将促进我们两国的国家利益。”

在讲话中，耶伦表示：“我们面前有许多挑战。但总统和我相信，中国和美国可以负责任地管理我们的经济关系。我们可以努力实现一个两国分享和推动全球经济进步的未来。我们是否能够实现这一愿景，在很大程度上取决于两国在未来几年的表现。” 就美方的国家安全顾虑，耶伦指出，“与我们所有的对外关系一样，国家安全在我们与中国的关系中是最重要的。例如，我们已经明确表示，保护某些技术不受中国军事和安全机构的影响是至关重要的国家利益。”

耶伦称：“我们拥有一套广泛的工具来实现这一目标。必要时，我们将采取有针对性的精细行动。美国政府的行动可以以出口管制的形式出现。它们可以包括对实体名单的补充，限制那些向人民解放军提供支持的人进入。美国财政部拥有制裁权，以应对与网络安全和中国军民融合有关的威胁。我们还仔细审查在美国的外国投资是否存在国家安全风险，并采取必要的行动来解决任何此类风险。而且，我们正在考虑一项计划，限制美国对具有重大国家安全影响的特定敏感技术的某些对外投资。”

耶伦续称，“在我们采取这些行动时，让我清楚地表明：这些国家安全行动不是为了让我们获得竞争性的经济优势，或扼杀中国的经济和技术现代化。即使这些政策可能会有经济影响，但它们是由直接的国家安全考虑驱动的。我们不会在这些考虑上作出妥协，即使它们迫使我们在经济利益上作出取舍。” 她并指出，双方通过“沟通对于减少误解和意外升级的风险至关重要。”

耶伦提到，目前美国最紧迫的国家安全关切之一是俄罗斯对乌克兰的非法和无端战争。她表示：“结束俄罗斯的战争是道义上的需要。它将拯救许多无辜的生命。正如我所说，这也是我们能为全球经济做的最好的一件事。为了帮助结束俄罗斯的战争，我们建立了现代历史上最迅速、最统一、最雄心勃勃的多边制裁制度。我们广泛的伙伴联盟还向乌克兰提供援助，使其能够自卫。”

耶伦称，“中国的‘无上限’伙伴关系和对俄罗斯的支持是一个令人担忧的迹象，表明其对结束战争并不认真。至关重要的是，中国和其他国家不要向俄罗斯提供物质支持或协助其逃避制裁。我们将继续向北京和其管辖范围内的公司极其清楚地表明美国的立场。任何违反（制裁）行为的后果将是严重的。” 另就人权问题，耶伦表示，“与国家安全一样，我们不会在保护人权方面作出妥协。这一原则是我们与世界交往的基础”。

与此同时，耶伦指出，“在我们保护我们的安全利益和人权价值观的同时，我们也将追求我们的第二个目标：有益于两国的健康经济交往”。她谈到，“让我们从明显的问题开始。美国和中国是世界上最大的两个经济体。而且我们彼此深度融合。2021年，我们国家之间的总体贸易额达到7000多亿美元。我们与中国的贸易额超过了除加拿大和墨西哥以外的任何国家。”

耶伦表示，“正如我所说，当我们的切身利益受到威胁时，美国将坚持自己的立场。但我们并不寻求使我们的经济与中国的经济‘脱钩’。我们的经济完全分离将对两国都是灾难性的。它将会破坏世界其他地区的稳定。相反，我们知道，中国和美国经济的健康是密切相关的。一个增长中的、遵守规则的中国可以对美国有利。例如，它可能意味着对美国产品和服务的需求增加，以及美国的产业更有活力。”

随后，耶伦表示，“美国并不寻求赢家通吃的竞争。相反，我们相信，有一套公平规则的健康的经济竞争可以使两国长期受益。经济学的一个基本原则是，持续、反复的竞争可以导致相互改进。” 她谈到，“有这样一个世界，随着美国和中国的公司相互挑战，我们的经济可以增长，生活水平可以提高，新的创新可以开花结果。” 同时，她强调：“但这种健康的竞争只有在对双方都公平的情况下才会持续。”

耶伦说，“美国所呼吁的开放、公平和基于规则的全球经济，正是帮助中国经济转型的国际秩序。而中国的不公平做法所产生的低效率和脆弱性最终可能会损害其自身的增长。” 她亦指，“在我们对中国的不公平经济行为施加压力的同时，我们将继续与我们的盟友和伙伴一起采取协调行动来应对。拜登总统的一个首要任务是我们关键供应链的韧性。”

耶伦提及，拜登政府“还在推行一项名为‘友岸外包’的战略，目的是减轻可能导致供应中断的脆弱性。我们正在用我们可以依赖的大量贸易伙伴在我们的关键供应链中创造冗余”。

值得一提的是，耶伦强调，美国在确定与中国经济接触的条件时，也将追求其第三大目标，即在重大全球挑战上与中方进行合作。耶伦称，“重要的是，无论我们是否有其他分歧，我们都要在全球问题上取得进展。这也是世界上最大的两个经济体所需要做的。”

耶伦介绍说：“作为一个基础，我们必须继续发展我们国家之间稳定的沟通渠道，进行宏观经济和金融合作。美国和中国的经济发展可以迅速波及全球金融市场和更广泛的经济。我们必须就我们如何应对经济震荡保持强有力的意见交流。”

除宏观经济问题外，耶伦突出谈到了债务过剩和气候变化这两个可与中方合作解决的全球性挑战。耶伦说：“如果两国共同努力，并与我们的盟友和伙伴协同工作，这些问题可以得到最好的管理。”

演说最后，耶伦表示：“有些人通过大国冲突的框架来看待美国和中国之间的关系：一场零和的双边竞赛，一方必须倒下，另一方才能崛起。拜登总统和我并不这么看。我们相信，世界对我们双方来说都足够大。中国和美国能够而且需要找到一种方式来共同生活并分享全球繁荣。我们可以承认我们的分歧，捍卫我们自身的利益，并公平竞争。”

耶伦透露，她计划在适当时访问中国，与中方同行就经济问题进行实质性对话。耶伦说：“我相信这种对话可以帮助奠定基础，以便负责任地管理我们的双边关系，并在对我们国家和世界有共同挑战的领域进行合作。”

耶伦谈到，“经济只是人们所做选择的总和。美国和中国之间的关系也是如此。我们的道路不是预先设定的，也不是注定要付出代价的。这种关系的轨迹是我们这两个大国所有人随着时间的推移所做的选择的总和——包括何时合作，何时竞争，以及何时承认即使在我们的竞争中，我们在和平与繁荣中具有共同利益。”

耶伦说，美方认为，美中两国之间负责任的经济关系符合两国人民的自身利益，也是是世界的希望和期待。她并称，“而在这个挑战的时刻，我相信其必须是两国——美国和中国作出的选择。”

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