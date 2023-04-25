美国据报提议G7对俄实施全面出口禁令遭欧盟、日本反对

国际/俄罗斯/经贸

据英国《金融时报》4月24日报导，欧盟和日本对美国关于七国集团（G7）国家禁止向俄罗斯出口所有产品的建议进行了抵制。据该报看到的文件，正在为下个月在广岛举行的七国集团峰会起草的该集团领导人声明包括一项承诺，即用对少数豁免的全面出口禁令取代目前对俄罗斯的逐个领域的制裁制度。该全面出口禁令将包括对农业、医疗和其他产品的豁免。

广告 继续浏览后续

据两位官员称，该建议是由美国提出的。这是在华盛顿对现有制裁体系充满漏洞，允许俄罗斯继续进口西方技术而感到越来越失望的情况下提出的。但据三位了解讨论情况的知情人士说，来自日本和欧盟国家的代表在上周的一次筹备会议上表示，这样做是不可行的。其中一位匿名官员说：“从我们的角度来看，这根本是不可能的”。美国国家安全委员会拒绝就与七国集团伙伴的对话发表评论，但表示美方将“继续寻找让俄罗斯承担责任的方法”。

美国国家安全委员会的一位发言人说：“在与我们的七国集团伙伴的协调下，已经实施了有史以来对一个主要经济体实施的最大规模的一套制裁和出口管制行动。” 该发言人补充说，“这些行动产生了重大影响，削弱了俄罗斯资助和开展其非正义战争的能力。”

报导指，对该措施的分歧凸显了七国集团领导人在14个月的俄乌战争后，寻求加大对普京政权的经济惩罚时缺乏额外的选择，此前的一些制裁措施旨在切断俄罗斯经济的大部与西方技术、机械和金融的联系。

打击第三国逃避和规避制裁的行为是美国、英国、欧盟和其他盟国的主要关注点，对土耳其、阿联酋和中亚国家等自西方制裁实施以来增加对俄贸易的国家加大了压力。七国集团领导人将于5月19日在广岛举行为期三天的峰会，会议将重点讨论俄罗斯入侵乌克兰战争及其造成的影响、经济安全、绿色投资和印太地区。

欧盟与美国、英国、法国、德国、意大利、日本和加拿大同为七国集团成员，它要求其所有27个成员国就制裁政策达成一致。自去年2月以来，欧盟已就针对俄罗斯的10轮制裁方案达成一致，但只是在成员国之间争论了数周之后，其中一些国家通过威胁否决这些限制，为本国行业争取到了例外和豁免。

官员们说，用全面的出口禁令和豁免来取代这一制度将有可能重新引发这些辩论，并有可能削弱已经存在的制裁措施。拟议中的七国集团领导人声明草案中列出的其他争议较少的建议包括采取更多措施限制“逃避和规避”现有制裁，以及打击那些“故意支持资助俄罗斯战争的人”，包括金融交易促进者。该声明内容可能在峰会前发生变化。

领导人声明草案说，七国集团国家还将继续减少其俄罗斯能源进口，并防止“重新开放以前因俄罗斯能源武器化而关闭的途径”。此外，七国集团领导人将宣布对俄罗斯钻石引入“可追溯机制”的计划，以减少克里姆林宫从钻石出口中获得的收益。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅