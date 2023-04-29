美国商会：密切关注中国官方对美国在华公司的加强审查

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据英国《金融时报》报导，美国商会4月28日警告称，中国对美国公司越来越多的审查“显著地”提高了在该国做生意的风险，因为有迹象表明中国政府可能正在打击一些外国企业。这个强大的美国商业游说团队周五发表声明称，该机构正在“密切关注”中方对美国专业服务和尽职调查公司的审查。

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据《金融时报》、《华尔街日报》等媒体报导，最近几周，中国当局突访咨询机构贝恩公司上海办事处并对员工进行问话，对芯片制造商美光科技公司在华销售的产品实施网络安全审查，拘捕了日本制药商安斯泰来制药的一名员工，并搜查了美国尽职调查公司明茨集团的北京办事处。这也是在中国新修订的《反间谍法》通过后，使外国企业更加紧张。

美国最大的游说团体、美国商会周五发表声明称，“我们正在密切关注官方对美国专业服务和尽职调查公司在中国的加强审查。这些公司提供的服务是在包括中国在内的任何市场建立投资者信心的基础。”

声明称，“中国新的《反间谍法》对被认为与国家安全有关的文件、数据或材料进行了广泛的审查，在此背景下，对提供基本商业服务的公司的额外审查显著地增加了在中华人民共和国做生意的不确定性和风险。这是投资者群体严重关切的一个问题，对于他们在中国的本地商业伙伴来说，也可能是如此。”

声明续称，“美国商会欢迎中国高层官员最近关于致力于扩大开放和希望吸引更多外国投资的声明。然而，在一个无法正确评估风险和法律不确定性不断增加的环境中，外国投资将不会感到受欢迎。”

美国商会表示：“我们鼓励中国政府就修订后的法律与外国企业界进行磋商，然后发布实施细则，以提供合理的清晰度并解决投资者的实际问题。”

据悉，最近几周，美国政府高级官员和高管对中国当局针对美国公司的一系列行动感到关切，特别是那些参与尽职调查和风险评估，或从事涉及先进技术供应链项目的公司。上个月，当局突袭了尽职调查公司明茨集团的北京办事处，并逮捕了五名中国籍雇员。

拜登政府也越来越关注中国胁迫性活动的增加。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）在最近的一次演讲中说：“我们对最近针对美国公司的胁迫性行动的上升感到关切，这正值中国声明重新开放外国投资的同一时刻。”

美国商会的声明提及，这一全球最大的商业机构欢迎这种开放承诺，但“在一个无法正确评估风险和法律不确定性不断增加的环境中，外国投资不会感到受欢迎。”

中国上个月对总部位于爱达荷州的内存芯片制造商美光公司进行了国家安全调查。报导称，美国官员认为，中国政府正在对拜登政府为使中国公司更难获得先进半导体而采取的措施进行报复。在七国集团（G7）广岛峰会召开前几周，该集团国家领导人届时将讨论经济胁迫问题，及他们可以采取哪些措施来反制中方的行动。

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