能否飞越俄罗斯领空成美中间恢复航班数量僵局的症结

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据英国《金融时报》周日报导，在美中首脑去年11月的会谈上同意稳定两国关系的必要性后，美中之间的航线之争已成为改善两国关系努力的另一个症结所在。据熟悉谈判的六位知情人士介绍，美国提出给予中国航空公司与美国航空公司相同的每周往返航班数量，但前提是他们同意在航程中不飞越俄罗斯。

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去年2月，俄罗斯全面入侵乌克兰后，华盛顿禁止俄罗斯航空公司飞往美国，莫斯科禁止美国航空公司在该国领空飞行。中国的航空公司没有被禁止进入俄罗斯领空。报导指，美国的航空公司每周有12个航班飞往中国，而中国的航空公司有8个航班飞往美国。美国航空公司面临着比其中国竞争对手更高的燃料及航程成本，因为它们飞越俄罗斯到美国的航线要短得多。

美国的航空公司已经游说拜登政府不要因为成本差距而给予中国竞争对手更多的航班数量。飞越俄罗斯的较短航线也使中国的航空公司有直接飞往美国东海岸的优势。一位中国大使馆官员说，北京提出的均衡每周航班数量的建议——给双方12个航班是“相当合理的”。该官员将谈判的僵局归咎于美方，并指中国不接受其航空企业必须避免飞越俄罗斯。

这位官员说：“目前的缓慢进展不是我们想看到的。坦率地说，责任在于美方。美国和俄罗斯之间的问题不是美国和中国之间的问题，更不应该把它作为要求所谓‘对等’的基础。” 这位中国外交官补充说，中美领导人去年11月在印尼巴厘岛会晤时，就两国之间需要进行更多的人员交流达成一致，并强调需要更多的航班来实现这一目标。

而美国的航空公司在一些国会议员的支持下，希望拜登政府抵制给予中国竞争对手更多航班。美国航空公司首席执行官伊索姆（Robert Isom）本周在接受CNBC采访时表示，不能有一个“不公平的竞争环境”。伊索姆指出：“我们必须有能力飞行同样的长度，而不是燃烧更多的燃料和增加（航程）时间。” 但他补充说，鉴于有“大量的需求”，希望北京和华盛顿能够找到一个解决方案。

美国国家安全委员会及国务院拒绝就相关谈判进展发表评论。但美国国家安全委员会的一位发言人说，“了解”美方航空公司的关切。该发言人表示：“面对俄罗斯在乌克兰的非法侵略战争，不能像往常一样与俄罗斯做生意。” 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）原定年初访华，但因中国间谍气球事件发生后，迫于国内压力取消了他的行程。

受访的中方官员向《金融时报》表示，不接受美国关于绕过俄罗斯的条件的另一个原因是，其他国家航空公司的航班，如印度和阿联酋，飞越俄罗斯却并不面临美方的反弹。该官员说：“我们希望美方能避免将这一问题政治化，并与我们协商，以获得适当的解决方案。”

一位美国的航空公司高管说，美国航空企业也在参与抵制，因为中国的航空公司更关心的是拥有多个航班的声望，而不是坐满乘客的班机。其介绍称，这使美国的航空公司处于不利地位，因为它们希望运营更少但更满员的航班以确保盈利。中国希望增加外国商务旅客的数量，因为在结束清零政策后，试图吸引外国公司的投资。北京最终希望看到两国间的航班数量大增，但目前已提议增加4个航班。

麦肯锡咨询公司亚洲旅游业务主管撒克逊（Steve Saxon）认为，美国的航空公司抵制其飞往中国的航班全面上升的一个原因是，他们没有受到相对较低航班数量的影响。萨克森说，“美国航空企业......由于缺乏飞机和飞行员而导致运力不足，并且完全部署在有利可图的国内和跨大西洋航线上。” 他补充说，韩国和日本的航空公司正在从中美僵局中获利。

根据航空数据和咨询供应商Ishka Global的数据，3月份从中国到美国的定期航班数量只有2019年3月新冠疫情爆发前水平的6%，凸显了两国之间航班的缓慢回升。相比之下，从中国到欧洲的航班恢复到了2019年3月水平的23%。

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