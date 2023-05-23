在华英国企业呼吁中国官方改善监管不确定性，减少“灰色地带”

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据英国《金融时报》5月23日报导，中国英国商会警告说，中国政府应在数据安全和其他问题上提供更大的监管确定性，以帮助恢复外国投资者的信心。路透社援引该商会称，在悲观情绪达到创纪录水平的情况下，大多数英国公司对在华的新投资采取了“观望态度”。中国英国商会周二发布的年度立场文件表示，日益紧张的地缘政治关系、放缓的全球经济、越来越多关于自给自足的讨论以及投资者观念的转变，是给商业前景蒙上阴影的首要挑战。

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中国英国商会上月底公布了《在华英国企业：2023年疫后复苏调查》。在中国市场重新开放之前，43%的企业表示对2023财年的市场前景感到悲观。调查结果显示，中国市场重新开放后，企业的态度发生了明显变化，在中国宣布放宽限制后，有76%的企业表示对未来前景的乐观程度上升。不过，并非所有受访者均对疫后的营商环境持乐观态度。自从中国调整优化防控措施以来，有22%的受访者对2023年中国市场的经营前景持中立（14%）甚至更悲观（8%）的态度。

据悉，该调查旨在评估中国调整疫情防控政策对英国企业的影响，以及企业对中国市场前景的展望所发生的变化。调查时间在4月4日至17日进行，收到了超过110份问卷，受访者来自初创公司（6%）、中小企业（51%）和跨国企业（43%），代表了来自各行各业的在华英国企业的观点。企业预计在疫后面临三大挑战：1. 地缘政治问题（90% – 包括中美关系、中英关系、台海关系、俄乌冲突）；2. 监管不确定性（67% – 中国的监管环境存在不确定和不透明性，在遵守地方法律法规，遵守中国的数据安全规定，例如跨境数据传输规定等方面尚存在不确定性）（67%）；3. 经济前景（63% – 中国经济前景和全球经济前景）。调查称，受访者对中国未来经济前景的看法依旧存在分歧。

调查表示，各行业的受访者对中国政府最近放宽疫情防控的决策反响积极。但调查结果也表明，在华英国企业希望中国的监管环境继续提高透明度，在对2023年的发展前景感到更悲观的受访者中，有三分之一（33%）表示，中国的政策环境不透明依旧是其态度消极的原因之一。在所有受访者中，有超过四分之一（28%）表示，中国不确定和不透明的监管环境是其在疫后面临的三大挑战之一。因此，调查结果建议当局进一步阐明将如何优化营商环境，这将受到英国企业的热烈欢迎。此外，调查显示，英国企业仍在观望中国政府计划如何“全面改善营商环境”，有70%的受访者采取了“观望”立场，希望了解支持外资企业的具体政策。

中国英国商会主席李安（Julian MacCormac）说：“有一些紧张情绪；这不仅仅是在个别行业，而是在整个领域”。该商会周二发布了其2023年关于英国在华商业的立场文件。李安在北京告诉记者说，“英国公司愿意并希望在中国投资......然而，在这方面存在一些不确定性，这就是我们的调查结果让我们有一点担心的地方。” 他补充说：“70%的公司都说现在对中国市场作出这些长期承诺还为时过早”。即将离任的中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）向《金融时报》表示，外国投资者很谨慎，数据安全的不确定性和新修订的《反间谍法》正困扰着企业。

中国正在寻求鼓励私营企业重新开始投资，以刺激世界第二大经济体的复苏，由于严格的疫情控制，该国去年的增长速度是几十年来最慢的。但外国企业抱怨来自北京的信号不一，最近几周，中国官方对咨询公司进行了打击，因为它们的一些工作被指触及国家安全问题。美国及其盟友与中国之间的地缘政治和贸易紧张局势使前景恶化。中国官方本周宣布，美国半导体制造公司美光(Micron)在华销售产品未通过中国的网络安全审查，要求其国内关键信息基础设施的运营者停止采购。

报导指，中国英国商会在其立场文件中提出了一系列改善商业环境的建议，称在中国的数据安全和IT法规方面的导航是英国公司在中国面临的首要挑战之一。中国已经公布了涵盖外国企业可以发送到海外的数据数量等领域的要求。但这些法律对什么是重要数据、敏感信息和个人信息缺乏明确的定义，特别是在汽车行业等特定行业应用中。李安说，虽然这些法律带有严厉的惩罚，但由于法律的模糊性，遵守这些法律很困难。该商会呼吁当局进一步明确新法规的实施方式，特别是在数据安全和税收方面，以便减少“灰色地带”。

中国英国商会还担心，突然的政策变化正在产生不确定性。这甚至适用于受欢迎的政策逆转，如当局决定在去年12月结束其“清零政策”，或推迟2021年的所得税改革，这将增加外国人的成本。分析师表示，中国的经济复苏比预期的要弱，因为出口放缓，而且一旦封城结束，消费者就不会进行一些人预期的 “报复性消费”。李安在谈到“清零政策”结束后的商业情绪时说：“那股解脱和‘欢呼’的浪潮，它有点不存在。” 据英国国家统计局的数据，去年英国和中国的贸易额为1110亿英镑（1400亿美元），使中国成为英国的第四大贸易伙伴。

中国政府今年的目标是GDP增长5%，而去年是3%。代表欧盟在华企业的伍德克在周一的一次简报会上说，如果不进行痛苦的改革，以减少其日益沉重的债务负担和解决其他结构性挑战，中国将发现很难实现快速增长。伍德克说：“中国已经摘下了长在低处的果实”。他不认为中国经济已经“见顶”，因为这意味着可能会下降，而是说已经“趋于平稳”，预计从这里开始只有温和增长。伍德克说：“这次很困难，因为回旋的余地……要少得多。”

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