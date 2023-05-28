意总理：不参与“一带一路”也可能与北京有良好关系

意大利/中国/经贸

意大利总理梅洛尼(Giorgia Meloni)在5月28日刊登的一篇采访中表示，即使不参与“一带一路”倡议，与中国的良好关系也是可能的。此前，媒体报道意大利政府正在考虑放弃该项目。意大利是唯一加入中国“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国，该倡议用大量的基础设施项目将中国与亚洲、欧洲和其他地区连接起来。

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就“一带一路”议题，梅洛尼在接受意大利《信使报》采访时被记者问及，“到今年年底，意大利将不得不决定是否与北京续签协议或终止协议。您是否已经有机会处理这个问题？” 对此，梅洛尼表示：“现在谈我们的评估结果还为时过早，这非常微妙，触及到多种利益。”

梅洛尼补充说，“无论如何，意大利是七国集团中唯一签署了加入‘一带一路’（合作谅解）备忘录的成员，但它并不是与中国有最多经济关系与贸易的欧洲和西方国家。这意味着，我们可以与北京保持良好的关系，甚至在重要领域，而这不一定是整体战略计划的一部分。”

据路透社报导，中意两国于2019年3月签署的“一带一路”合作谅解备忘录将于2024年3月到期，除非任何一方通知对方他们将退出，并至少提前三个月通知对方，否则将自动续约。

在去年9月的意大利大选中胜出前，梅洛尼在接受路透社采访时明确表示，她不赞成2019年的这项行动，称她“没有政治意愿......赞成中国向意大利或欧洲扩张”。本月早些时候，一位意大利政府高级官员告诉路透社，意方几乎不可能续签“一带一路”协议。

此外，梅洛尼在接受《信使报》的采访中还就刚刚过去的七国集团广岛峰会介绍称：“我认为意大利应该对其带来的贡献和取得的成果感到非常满意。意大利被认为是一个严肃的、可信的和可靠的伙伴。而在最后的结论中，有很多我们的工作。我想到的是只要有必要就支持乌克兰，想到的是捍卫国际法，但也想到与全球南方国家的关系，这种关系必须以非掠夺性合作和共同发展的模式为标志。”

梅洛尼表示：“换句话说，这是激励我们非洲马泰伊计划（Piano Mattei）的原则，因为非洲国家的安全和发展也会带来欧洲更大的安全和发展。也正是由于意大利，我们在七国集团内部重新讨论了如何管理移民潮和打击人口贩运。我们还谈到了经济安全问题和加强战略供应链的必要性以及人工智能带来的划时代挑战。”

梅洛尼说，“我们将在2024年意大利担任七国集团轮值主席国时再次讨论这些主题：我们将于6月在普利亚（Puglia）欢迎各国领导人，这是一片象征着东西方拥抱的土地。这是一个理想的地方，可以打破由某些宣传所助长的、想在西方与世界其他国家之间制造人为对立的说法。”

就对乌克兰的支持，梅洛尼表示：“意大利与欧洲盟国和大西洋联盟的行动完全一致，并将继续这样做，始终将意大利的国家利益作为其指导思想。这就是我们迄今所做的，也是我们将继续做的。对意大利来说，保护国际法和《联合国宪章》，首先是国家边界的不可侵犯性，是至关重要的。”

梅洛尼强调：“如果不坚决反对俄罗斯的入侵，我们将面临一个混乱的未来，法律效力将被强权法则所取代。而这并不适合欧洲，也不适合意大利。这就是为什么帮助乌克兰拥有一个和平和自由的未来也符合我们的利益。”

梅洛尼表示，“我们相信，乌克兰有机会获得重生，甚至比以前更加繁荣，并很快经历一个经济奇迹。我们也在为此作出自己的贡献，正如我们在罗马举行的重建会议一样，有600家意大利公司和150家乌克兰公司参加。我们想超越战争展望未来，最好的办法是想象一个自由的、由意大利公司重建的乌克兰。”

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