德国《商报》：马斯克受到中国人的追捧

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特斯拉总裁马斯克访问上海的特斯拉工厂，引发德国媒体多方关注。

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德国电视一台认为，马斯克在上海公开反对美国与中国的经济脱钩。马斯克的访问给北京带来了巨大的形象提升。如果是在平常的时候，马斯克的来访只不过是全球商业新闻中的一个边角新闻。但现在不是正常时期，至少在中国和美国之间不是如此。这两个超级大国之间的关系比几十年来都要糟，而且相互的疏远也早已影响到世界经济。

因此，美国高级商业代表的每次访华，也是一种政治声明，一种对经济交流的承诺。中方表示，中国坚定地“致力于极大程度的对外开放”，并致力于“创造一个市场化、法制化和国际化的商业环境”。但在华外国经理越来越不认同这一点。他们认为，中国自数年来在经济上越来越自我封闭，至少在某些领域是如此。

在法制化和法治安全方面，国际经济联合会和专家们认为，中国共产党带来的更多是退步，而不是进步。但对特斯拉电动车来说，中国的重要性十分巨大。特斯拉在上海的工厂是特斯拉全球最大工厂。在美国之后，中国也是特斯拉最重要销售市场。马斯克的工作访问带有政治色彩。

德国《商报》发现，在贸易争端期间，马斯克访问中国，并寻求政治家和工业界的青睐。不管怎样，中国人对他的支持似乎是可以肯定的。马斯克在中国像明星一样受到追捧。一位用户在社交媒体上欢呼，“他是一个偶像。中国也有马斯克这样的人就好了。”其他人则希望，这位出格的亿万富翁能成为美国总统。尽管政治局势紧张，但还是有不少美国高级经理访问了北京。

但没有谁像马斯克一样在中国那么受欢迎。无论是苹果公司的蒂姆库克，摩根大通的杰米戴蒙还是星巴克的纳拉西姆汉，都不像马斯克那样受到中国人的追捧。但特斯拉正遭受着来自比亚迪等中国生产商的竞争压力。特斯拉正在为其在中国的市场份额而战。2022年，超过一半的特斯拉车型是在上海生产的。

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