加皇家骑警称已关闭与“中国警察站”有关的“非法警务活动”

加拿大/社会/中国

据加拿大广播公司（CBC）6月1日报导，加拿大皇家骑警表示，该部门已经“在安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省关闭了”与被指是中国警察站“有关的非法警察活动”。其没有说明是否进行了任何逮捕。加拿大公共安全部长门迪西诺(Marco Mendicino) 4月告诉一个议会委员会称，联邦警察部门已采取果断行动，关闭了这些站点。

广告 继续浏览后续

报导指，加拿大皇家骑警去年秋天最初报告说，正在调查大多伦多地区的“中国警察站”。今年3月中旬，加拿大皇家骑警宣布，也在调查关于在温哥华运作的该“警察站”的报告，并调查蒙特利尔地区的两个团体。

加拿大皇家骑警在给CBC的一份声明中说，正在调查的一些活动“发生在向加拿大华人社区提供其他合法服务的地方”。加拿大国家安全和情报顾问托马斯（Jody Thomas）周四在议会接受质询时，被问及了“中国警察站”的问题。

加拿大保守党籍联邦众议员卡尔金斯（Blaine Calkins）提问称，“您是国家安全顾问。在加拿大有多少个这样的警察站仍在运作？您能告诉我们吗？” 托马斯回答说：“加拿大皇家骑警不断对该警察站进行调查。”

托马斯说，“我们知道蒙特利尔有两家，正在开展工作以确保它们停止运作”。据她说，加拿大公民往往在为这些“中国警察站”工作，在某些情况下是不知情的，或者是被胁迫的。

托马斯表示：“加拿大皇家骑警用来关闭这些警察站、减少其影响、降低其可信度的工具，在每种情况下都是不同的” 。她说，“我们有能力逮捕这些人，而且加拿大皇家骑警正在进行这些调查，这将有价值。”

加拿大皇家骑警告诉CBC称，该部门继续调查“跨国镇压活动，以及对跨国镇压负责的人，以确保华人和其他加拿大人不受外国影响。”

中国外交部发言人汪文斌5月15日在答记者问时重申，“根本不存在所谓的‘海外警察站’。” 他称，“有关活动由当地热心侨团提供场所，志愿服务人员均是当地热心侨胞，不是中国警务人员”，“有关服务站已经关闭”。

此前，门迪西诺在接受加拿大CTV电视网采访时表示：“我相信，加拿大皇家骑警已经采取了具体行动，以破坏与这些所谓的警察站有关的任何外国干涉，如果新的警察站冒出来等等，加拿大皇家骑警未来将继续采取果断的行动。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅