五眼联盟国家加日本发表联合声明反对经济胁迫

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6月9日，澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、英国和美国政府发表了一份联合声明，共同谴责使用与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法。路透社报导指，声明没有单独点名其他国家，但似乎是针对中国的一些经贸行为。声明强调“与贸易有关的经济胁迫和非市场导向的政策和做法”威胁到多边贸易体系并“损害国家间的关系”。

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声明发表之前，七国集团（G7）领导人上个月同意了一项新的倡议，以打击经济胁迫，并承诺采取行动，确保任何试图将经济依赖性变成武器的行为者都会失败并面临后果。美国、英国、日本和加拿大是七国集团成员。

六国政府周五发布的联合声明写道，“使用与贸易有关的经济胁迫和非市场导向的政策和做法（‘非市场政策及做法’），威胁和破坏了基于规则的多边贸易体系，并损害了国家之间的关系。本宣言的目的是表达我们的共同关切，并申明我们致力于加强国际合作，以便有效地阻止和解决与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法。”

声明称，“我们对与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法表示严重关切，这些政策和做法通过扭曲贸易、投资和竞争以及损害国家之间的关系，破坏了基于规则的多边贸易体系的运作和信心。与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法威胁到我们公民的生计，损害我们的工人和企业，并可能破坏全球安全和稳定。”

声明指出，“值得关注的非市场政策及做法包括：促进产能过剩的产业政策和做法；普遍的补贴；国有或控制企业的歧视性和反竞争活动；任意或不合理地适用法规；强制技术转让；国家支持的盗窃商业机密；政府干预或指导商业决策；以及监管和市场透明度不足。非市场政策及做法也被用来作为经济胁迫的工具。”

声明补充说，“我们特别关切并反对与贸易有关的经济胁迫，这种胁迫以滥用、任意或借口的方式使用或威胁使用影响贸易和投资的措施，以施压、诱导或影响外国政府采取或不采取某项决定或行动，以实现战略政治或政策目标，或阻止或干扰外国政府行使其合法主权权利或选择。这种与贸易有关的经济胁迫经常被伪装成合法的政府监管或公共政策措施，与它所要推进的战略目标无关。它也可能通过政府对国有、国家控制的或私人企业的委托或指导而间接发生。”

声明称，“我们还严重关切全球供应链中使用强迫劳动的情况，包括国家支持的强迫劳动。所有形式的强迫劳动都是对人权的严重侵犯，也是经济问题，结束这些做法在道义上是必须的。我们意识到有些国家利用这些做法来赋予不公平的竞争优势，并申明在全球贸易体系中决不能有这种做法。”

声明称，“我们申明，根据相关的国际规则和规范，本声明不适用于以透明的方式、真诚地、为合法的公共政策目标而采取和维持的措施。这些合法的公共政策措施包括：健康和安全条例、环境条例、贸易补救措施、国家安全措施和制裁，以及保护金融系统和金融机构的完整性和稳定性不被滥用的措施。”

六国政府表示：“我们敦促所有政府不要使用与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法，支持基于开放的、以市场为导向的政策和原则的自由和公平贸易，以促进国际贸易关系中的公平竞争和非歧视性待遇，使所有经济体受益，并帮助确保所有人的共同繁荣。”

六国政府称，“我们承诺与所有利益攸关的伙伴一起努力，包括通过世贸组织等多边机构，查明、预防、阻止和解决与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法。这些努力将包括酌情在世贸组织委员会和争端中进行合作以挑战这些做法。我们还承诺分享有关这些政策和做法的信息、数据和分析，并探索开发新的外交与经济工具，以支持和加强基于规则的多边贸易体系来应对这些挑战。”

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