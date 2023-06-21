德国大众汽车拟对有争议的新疆工厂进行外部审计

德国/中国/人权

据英国《金融时报》报导，德国大众汽车集团打算对其在新疆的工厂进行外部独立审计，因为在投资者和人权组织的持续投诉下，与中国合资伙伴的讨论变得“富有成效”。

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德国大众汽车集团首席执行官（CEO）奥博穆（Oliver Blume）6月21日表示，该集团将“尽快”对这家拥有240名员工的工厂的工作条件进行外部审计。他补充说，“我们的目标是尽可能快，并表明那里一切正常”。在奥博穆发表上述言论前，一个非营利组织于周二向德国监管机构提交了一份正式投诉，指控大众汽车等德国企业涉及新疆的强迫劳动。

据路透社报导，位于柏林的非政府法律维权组织——欧洲宪法和人权中心（ECCHR）称，大众汽车、宝马和梅赛德斯-奔驰被指控没有提供足够的证据，证明这些公司追踪其在新疆的供应商的努力符合德国的新《供应链法》。大众汽车表示，对这些指控感到惊讶，并正在审查欧洲宪法和人权中心向德国联邦经济与出口管制局（BAFA）提交的投诉。

大众汽车在乌鲁木齐有一家工厂，不生产汽车，但对在该地区销售的汽车进行质量检查。今年早些时候，大众汽车集团（中国）董事长兼CEO贝瑞德（Ralf Brandstaetter）参观了该工厂，并称他没有看到强迫劳动的迹象。但该集团受到了来自投资者和活动人士的巨大压力，要求其进一步进行尽职调查。

在周三的资本市场日上，大众汽车集团CEO奥博穆表示，公司将在今年委托对这一工厂进行外部独立审计。《金融时报》报导指，大众汽车将很难找到一个独立的审计师来调查位于乌鲁木齐的工厂，特别是中国官方最近以国家安全为由，对咨询和审计公司进行了打击。

大众汽车目前正在为其在中国的领先市场地位而奋斗。自四十多年前进入中国以来，参与帮助中国从零开始建立汽车工业后，大众汽车近一半的利润都来自中国。

大众汽车集团首席财务官安特利茨（Arno Antlitz） 周三表示，该公司略微降低了未来两年在中国销售电动汽车的目标，以保护利润率，因为内燃机汽车的销售提升了利润率。

在周三的资本市场日之前，大众汽车宣布了一项新的“价值高于数量”的战略，根据该战略，公司将给予其不同品牌，包括奥迪和保时捷更多的独立性，以期待在向电动汽车过渡的过程中提高利润率。

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