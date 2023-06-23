德经济部长自上任以来就对华投资担保减少了50亿欧元

德国/经济/中国

据路透社引述德国《明镜》杂志周四报道，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克（Robert Habeck）自上任以来，将德国公司在中国的投资担保减少了约50亿欧元。

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《明镜》杂志报道称，官方表示，德国政府正在制定一项跨政府中国战略，但内部文件显示：副总理哈贝克正在推行一种限制性的经济政策，与总理朔尔茨的和解路线不相符。

哈贝克领导的官员四次拒绝了德国公司在中国投资的新申请，总额为1.01亿欧元。价值5.54亿欧元的四份延期申请未获批准，金额达40亿欧元的新申请未被接受以作出决定。

此外，德国联邦经济事务和气候行动部推迟了价值2.82亿欧元的延期申请，因为这些公司在新疆可能有业务关系。

因此，中国交易中新批准的德国国家担保申请的数量从2013年的37个下降到去年的9个。该报道称，今年只批准了5个许可证。自哈贝克上任以来，批准的担保总额接近7.8亿欧元，加上延长批准的投资担保，金额为11亿欧元。

哈贝克是德国绿党成员，于2021年12月在当时即将上任的总理朔尔茨（Olaf Scholz）手下担任现职。去年11月，哈贝克在德中经济政策方面改变了方向，推行所谓“去风险的方法”。

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