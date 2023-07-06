中国首次成为汽车出口冠

中国/国际/经济

据德国《明镜》周刊报道，中国汽车出口量超过日本和德国，首次成为汽车出口世界冠军。专家称，中国正在成为汽车超级大国。

广告 继续浏览后续

根据企业咨询公司AlixPartners的估测，中国今年首次成为汽车出口世界冠军。仅在第一季度，中国已出口汽车107万辆，超越了日本95万4千辆的出口量，更超越了出口季军德国的84万辆。出口排名第四位的是南韩，为75万辆，其次是墨西哥，为74万1千辆。AlixPartners专家认为，中国作为生产地、销售市场和出口国，“正在成为汽车超级大国”。

今年，中国汽车销量将达2050万辆。其中，由国内生产商生产的预计为1050万辆。也就是说，中国生产商的销量占比一半以上。中国企业还通过电动汽车进军世界市场，并日益给欧洲汽车生产商在其国内市场带来压力。

全球汽车市场再次增长，但速度比预期慢得多。推动力来自美国。Alix的研究称，“从长远来看，欧洲的销售数据将比新冠疫情爆发前的水平低15%以上。“

行业专家认为，“德国汽车生产商创利润纪录的时代将结束“。在世界市场降温且竞争日益激烈的情况下，利润率面临的压力越来越大。电池成本下降太慢，抑制了未来三到五年电动汽车销量的快速增长，而且阻碍了大批量的成本优势。

由于中国需求的增加，原材料成本也再次上涨，“但不会回到新冠疫情前的水平“。由于利率的转变，资金成本也会上升。Alix重组专家Jens Haas预计，”供应商行业将进一步整合。“ 债务目前处于创纪录的水平，与此同时，对资本成本和当前业务所需资金及投资资金的需求在上升。汽车生产商提价的可能性很小。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅