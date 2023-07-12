英国高级官员过去一年干预8笔涉华投资交易

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据英国《金融时报》报导，过去一年，英国各部大臣动用国家安全权力干预了8笔涉及中国对英国公司投资的交易，凸显了他们对北京方面可能在重要行业获得影响力的担忧。英国内阁办公室周二公布的数据显示，在截至2023年3月31日的一年里，有866笔交易依据英国《国家安全和投资法案》提交政府审查。

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《国家安全和投资法案》旨在保护英国在能源、国防和通信等17个领域的利益。该法授权英国政府阻止被认为对其国家安全构成威胁的投资，或要求采取补救措施以保护英国利益。该法生效的部分原因是担心中国投资者收购英国公司和其他英国资产。

根据英国内阁办公室周二发布的一份报告，在12个月期间，大臣们利用这些权力叫停了65笔投资。报告没有披露具体哪些交易受到了影响。40%以上的召回通知涉及与中国有关的投资，高于其他任何国家。三分之一受到严格审查的交易涉及与英国有关的收购方，五分之一涉及与美国有关的投资者。

报导指，大多数接受官员审查的交易都获得了批准，但有15笔交易被下达了最终命令，即政府进行干预。其中5笔交易被阻止或被迫取消，另外10笔交易的相关方被迫采取补救措施以降低国家安全风险。约8笔交易最终命令涉及与中国有关的投资，而与英国有关的有4笔，与美国有关的有3笔​​​​​​​，与卢森堡、泽西岛、阿联酋、荷兰和俄罗斯有关的各有1笔​​​​​​​。

英国副首相道登（Oliver Dowden）近日在接受英国广播公司（BBC）采访时称，中国是英国经济安全的“最大国家威胁”。他表示，“我很明确，我不希望我们与中国脱钩，我认为这不符合我们的利益”。他补充说，“但与此同时，我们必须像中国人一样，清醒地认识到保护国家安全的重要性。”

报导指，英国内阁大臣们在通信、军事和军民两用领域各进行了4次干预，超过了经济领域的其他任何领域。他们在能源、国防、计算机硬件和先进材料领域各干预了3笔​​​​​​​交易。

企业交易顾问警告说，国家安全规则有可能对外来投资产生寒蝉效应，而且审查过程过于不透明。今年4月，道登告诉《金融时报》称，他希望在交易审查方面“更加公开透明”。道登说：“我想适当地接触，（以表明）英国对商业和投资是开放的，也应该是开放的。”

当被BBC问及为什么中国的交易不成比例地成为目标时，道登说：“第一个（原因）是中国在全球范围内都是一个非常大的投资者。其次，正如我们在国家安全审查报告中指出的，中国是经济安全方面面临的最大国家威胁。”

道登说，“因此，我们应该仔细审查涉华交易，这并不奇怪。但同样，我们进行全面审视”。他在报告中称，《国家安全与投资法》旨在“轻触”，激励在英国的投资，同时“在日益动荡的世界中”保护国家安全。

道登告诉BBC，通过阻止或对交易实施补救措施，外国投资者将更有信心在英国投资，“因为他们知道英国是安全的”。

道登说，“但与此同时，我们不能陷入与中国这样的经济体完全脱钩的境地，这不符合我们在就业和繁荣方面的国家利益”。他续称，“我们必须做的是降低这种接触的风险。而这正是这种立法能够让我们做到的。”

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