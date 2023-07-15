澳贸易官员：中国短期内不可能加入CPTPP

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澳大利亚助理贸易部长艾尔斯（Tim Ayres）周末到访新西兰。他在接受《卫报》澳大利亚版采访时表示，中国在短期内不可能加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），其各成员国即将欢迎英国加入该协定。英国将于本周六被正式接纳为CPTPP的第12个成员国，伦敦认为加入该协定是其向印太地区“倾斜”战略的一部分。

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2021年9月16日，中国商务部部长王文涛向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳（Damien O'Connor）提交了中方正式申请加入CPTPP的书面信函。中国在努力争取加入该协定，但艾尔斯表示，目前这还没有提上议事日程。

艾尔斯告诉《卫报》澳大利亚版说：“我认为，考虑未来的加入申请还有待时日”。在他看来，CPTPP是“世界上最杰出的贸易协定”。

虽然艾尔斯没有直接将中国加入CPTPP的前景和解决与澳大利亚正在进行的众多贸易争端联系起来，但他对英国遵守世贸组织规则的情况给予了高度评价。他说：“很高兴有另一个主要经济体在遵守世贸组织规则方面有着良好的记录，并将达到CPTPP的标准。”

英国即将加入CPTPP创始成员国澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡和越南的行列。中国并非唯一希望加入该协定的国家或经济体，其他国家或经济体包括台湾、韩国和哥斯达黎加。在新成员加入之前，CPTPP现有成员必须给予一致支持。

在中国政府要求延长一个月时间以决定是否取消对澳洲大麦征收关税数日后，艾尔斯表示，澳洲政府正在“系统地”解决与中方的贸易问题。他说，“当然，尽管在消除对华贸易障碍方面取得了一些进展，但还有很长的路要走”。

艾尔斯指出，“这些贸易障碍不符合澳大利亚出口商的利益，但也不符合中国、中国消费者或中国工业的利益”。他否认澳大利亚的贸易多元化战略面临压力。

澳洲贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）本周在布鲁塞尔退出了与欧盟的自贸协定谈判，称谈判条件不够充分。艾尔斯解释说，澳大利亚让欧盟毫不怀疑其将拒绝一项糟糕的协议，并指双方将在大约一个月后恢复讨论。

艾尔斯说，“如果我们能与欧盟达成最终协议，这将是一个非常好的结果，但这必须是一个在农业准入方面公平的协议，在农业准入方面提供一些真正的改善”。他补充说，“我认为这一点在欧洲方面已经非常明确”。报导指，在过去六个月中，中国采取了一系列措施来缓解贸易紧张局势，例如恢复进口澳大利亚木材、煤炭和核果，但大麦、葡萄酒、海产品和红肉仍然受到限制。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）周四在雅加达与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会晤时提出了贸易问题、澳大利亚公民被拘留问题、香港悬赏通缉海外异见人士以及太平洋安全问题。

黄英贤会后表示，“我们确实讨论过香港问题……你们应该预料到这与我公开说过的话是一致的”。她说，“澳大利亚政府和人民珍惜言论自由和政治言论自由”。就贸易问题，黄英贤说，“关于贸易障碍，我肯定了近几个月来我们所看到的进展，并重申我们期望这一进展继续下去。”

黄英贤周五在雅加达告诉记者称：“我曾说过，只要两国明智地处理分歧，我们就能在维护国家利益的同时发展双边关系”。她说，“这正是我们正在寻求的。我们继续呼吁消除所有贸易障碍，并就你们所了解的被关押在中国的澳大利亚人的情况进行交涉。”

据中国外交部的新闻稿介绍，王毅向黄英贤表示，“双方应维护好、巩固好当前良好势头，使中澳关系继续走稳、走实、走远”。他指出，“中澳经济高度互补，合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。”

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