英国正式签署加入CPTPP条约，预计2024年全面生效

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7月16日，英国商业与贸易大臣巴德诺赫（Kemi Badenoch）在新西兰奥克兰正式签署条约，确认英国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。英国是该协定自2018年生效以来，第一个加入的新成员，也是首个欧洲国家。

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CPTPP由此前的《跨太平洋伙伴协定》（TPP）演化而来，共有11个成员国，分别是澳大利亚、日本、加拿大、墨西哥、马来西亚、新加坡、智利、秘鲁、越南、新西兰和文莱。加入CPTPP是英国自脱欧以来达成的最大贸易协议，为英国出口商削减了对这些国家的关税。据官员称，英国加入后，这些国家的GDP总和将达到12万亿英镑，占全球GDP的15%。

英国和其他11个CPTPP成员国现在开始着手批准该条约，这在英国将涉及议会审查和立法。官员们认为，条约将于2024年下半年生效，届时英国将成为CPTPP中拥有投票权的成员，企业可以从中受益。

巴德诺赫周日在奥克兰与来自CPTPP成员国的经贸部长们共同落笔之前说道：“我很高兴来到新西兰签署这项协议，它将极大地促进英国企业的发展，带来数十亿英镑的额外贸易额，并为英国打开巨大的机遇和无与伦比的进入5亿多人口市场的机会。”

巴德诺赫说，“我们正在利用我们作为一个独立贸易国的地位，加入一个令人兴奋的、不断增长的、具有前瞻性的贸易集团，这将有助于英国经济的增长，并在CPTPP所属企业已经为英国上下提供的数十万个就业岗位的基础上更上一层楼。”

英国政府的一份新报告显示，2019年，每100名英国工人中就有1人受雇于总部设在CPTPP成员国的企业，这相当于在英国全国范围内提供了40多万个工作岗位。通过保证对投资者的保护，加入该贸易集团有望促进CPTPP国家对英国的进一步投资。2021年，这一投资总额达到1820亿英镑。

据英方介绍，加入CPTPP将意味着英国目前向该集团国家出口的99%以上的商品将有资格享受零关税。例如，奶农将受益于向加拿大、智利、日本和墨西哥出口奶酪和黄油的关税降低。在此基础上，英国在2022年向这些国家出口了价值2390万英镑的乳制品。

CPTPP是通往更广阔的印太市场的门户，在未来几十年中，该地区将占全球经济增长的绝大部分，约占全球中产阶级消费者的一半，这将为英国企业带来新的机遇并支持就业。

巴德诺赫在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，加入CPTPP“潜力巨大”。她指出，“这是增长最快的地区。从现在到2035年，亚太地区将承担至少50%的全球增长”。

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