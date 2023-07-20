世行行长：印度应利用跨国企业的“中国加一”战略

印度/国际/经贸

世界银行新任行长彭安杰（Ajay Banga）周三表示，随着企业寻求供应链多元化，印度有机会借着全球企业在中国以外建厂的努力中获利。路透社报导指，近年来，许多企业采取了“中国加一”战略，在中国大陆之外建立新的生产基地。上个月就任世界银行行长的万事达卡公司前CEO彭安杰说，印度有三到五年的时间抓住这个机会吸引外资。

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彭安杰当天在印度新德里访问时向记者表示，“我认为印度目前的机遇是抓住‘中国加一’的机会。这个机会不会持续10年”。印度总理莫迪（Narendra Modi）上个月对美国进行了首次国事访问，与此同时，美国公司也纷纷宣布对印度进行投资。

彭安杰指出，在全球经济放缓的情况下，印度的经济增长得到了国内消费的缓冲。他此行还会见了印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman），并谈到了印度目前担任轮值主席国的二十国集团（G20）事宜。

彭安杰在会后说，“明年初世界经济放缓的下行风险更大”。

彭安杰呼吁私人资本投资帮助全球为可再生能源筹资。据世界银行估计，到2030年，发展中国家将需要1万亿美元用于绿色能源转型，以帮助实现净零排放目标。

印度裔美国人彭安杰说，“事实是，我们需要不同形式的优惠资本。我们还需要不同形式的多边银行资本、政府资本和慈善资本来承担第一风险，或帮助实现混合融资。”

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