印度政府拒绝比亚迪投资10亿美元在印建厂提案

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据印度《经济时报》周六报导，印度政府拒绝了中国汽车制造商比亚迪公司与总部位于海德拉巴的MEIL公司合作在印度建立价值10亿美元的四轮驱动车制造厂的提案。这两家公司在向印度商业和工业部提交的申请中提议在印度中部的海德拉巴市建立一家电动汽车工厂。

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路透社本月中旬报导称，比亚迪已提交了一份价值10亿美元的投资提案，拟与一家印度公司合作在该国生产电动汽车和电池。《经济时报》报导称，印度商务部、商业和工业部下属的工业与国内贸易促进部已就投资建议征求了其他部门的意见。报导援引一位印度官员的话说，“在讨论过程中，对中国在印度投资的安全问题提出了担忧”。另一位参与讨论的官员说，“现有规则不允许此类投资”。

7月14日，路透社援引三位熟悉内情的人士的话称，比亚迪已提交了一份投资10亿美元的提案，计划与MEIL公司合作在印度生产电动汽车和电池。路透社报导称，长期计划是在印度生产从掀背车到豪华车型的全系列比亚迪品牌电动汽车。

路透社报导指，印度目前是世界第三大汽车市场，如果比亚迪的计划获得批准，该公司将在美国以外的世界主要汽车市场占有一席之地。据《经济时报》周六报导，在两家公司提交给印度当局的提案中，他们承诺每年在该工厂生产10000至15000辆电动汽车。一位参与该计划的人士说，MEIL公司将提供资金，而技术和技能将来自比亚迪。

报导指，比亚迪目前在印度市场开展业务，提供两款纯电动汽车Atto 3和e6，并计划于今年年底在该国市场推出“海豹”电动汽车。去年10 月，比亚迪在印度推出了Atto 3电动车，正式进入印度乘用车市场。在此之前，这家中国新能源汽车巨头已经在印度向企业客户销售电动巴士和电动汽车。

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