系列突击搜查事件后美国咨询公司在华业务萎缩

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英国《金融时报》周日报导称，由于政府的国家安全突袭吓跑了当地客户，全球投资者也从中国的交易中撤出，美国顶级咨询公司在吸引在华业务方面遭遇困难。贝恩管理咨询公司告诉新招聘的中国员工要等到2025年才能开始工作，而麦肯锡公司大约一半的员工没有带薪客户项目可做。波士顿咨询公司的中国团队一直在召开战略会议，讨论如何重振下滑的业务。

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报导指，今年5月，中国国家安全部门表示，在对贝恩上海分公司和凯盛融英进行突击搜查后，他们正在调查该行业是否危害国家安全。上述公司专门为管理顾问和投资者与45万名专家组成的网络对接。知情人士称，由于现有团队没有足够的工作机会，美国三大顶级管理咨询公司都推迟了新员工的入职日期，让新加入的顾问在等待期间提高技能、获得额外学位或出去旅行。

据波士顿咨询公司（中国）的相关人士透露，今年上半年，该公司未能实现内部收入预期，因此高管们开始就如何在下半年扭转自身业务制定战略。三位与麦肯锡关系密切的人士说，该公司也在努力争取新项目，许多员工都在从事无法向客户收费的提案或其他工作。“在麦肯锡中国感觉就像是在一艘正在下沉的船上，”一位初级顾问说道。

麦肯锡告诉英国《金融时报》，该公司在中国拥有“稳定的客户和招聘渠道”。波士顿咨询公司没有回应置评请求。三家美国咨询公司的高级顾问表示，跨境活动曾是需求的主要驱动力，因为外国对中国兴趣的下降以及中国自身的内向型转变导致了业务量的减少。

顾问们表示，这一下降最为明显的是贝恩公司，该公司最近将新员工的入职日期推迟至2025年。据两位知情人士透露，今年早些时候，该公司向中国员工提供了6个月的自愿休假，休假期间这些员工仍将获得部分工资。这些咨询公司的困境是在中美地缘政治紧张局势加剧以及北京对可能的间谍活动提高警惕的背景下发生的。

中国国家安全部门4月搜查了贝恩公司中国总部，没收了设备并就之前的咨询项目询问了员工。四名了解调查情况的人士表示，警方正在调查通过凯盛融英聘请的外部专家传递给贝恩的敏感信息。贝恩中国团队聘请了这位在国企工作的专家，负责评估市场潜在规模的项目。三人称这是一家韩国公司的半导体相关项目。

一些中国客户现在不愿意使用贝恩公司。根据招标细节，蒙牛5月份聘请了贝恩公司来调查全球竞争对手并制定牛奶品牌计划。但负责该合同的蒙牛公司一名姓孟的员工表示，该项目最近已被取消。贝恩告诉英国《金融时报》，不会对客户工作发表评论，蒙牛也没有回应置评请求。

经常聘请贝恩公司顾问对收购目标进行尽职调查的私募股权集团也正在退出在华投资。“客户说我们不能再与美国咨询公司合作，”一家美国咨询公司的高管表示。该高管说，一些国有集团已开始询问通过第三方雇用他们的公司，而另一些则询问他们数据的存储位置。在评论有关贝恩和麦肯锡正在考虑完全退出中国的传言时，贝恩表示，该公司没有退出计划。麦肯锡表示致力于中国市场。

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