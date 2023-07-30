意防长：孔特前政府加入“一带一路”是即兴而糟糕的决定

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意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）在周日刊登的一篇采访中表示，前总理孔特执政期间于2019年加入中国“一带一路”倡议时，作出了一个“即兴而糟糕的”决定，因为其几乎没有促进意大利的经济利益。

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2019年3月，中意两国政府签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。意大利就此成为首个加入该倡议的七国集团（G7）成员国。新总理梅洛尼（Giorgia Meloni）上台后近来有消息称，意大利打算年底前退出“一带一路”倡议，不再与中方续约。有关协议将在明年3月期满，除非任何一方在至少三个月前以书面通知不续约，否则协议将自动更新。

就梅洛尼本周赴美访问所取得的成果，意大利《晚邮报》记者提到，美国总统拜登（Joe Biden）在谈到梅洛尼时，从“你看到了意大利选举发生的事情”变成了“我们是朋友”。克罗塞托就此评价说，“总理白宫之行的成功有目共睹。由于政府从与盟友签订的协议开始作出的选择，偏见已经消失。当我见到我的国防同行时我已经注意到了这一点。乔治亚（梅洛尼）的人性温暖和拜登热情地欢迎她的方式完成了剩下的工作。”

记者追问，“难道您不担心一旦乌克兰危机结束，这种对梅洛尼的态度可能会改变吗？” 克罗塞托回答说，“如今，在欧盟国家中，意大利和波兰一样是他们在华盛顿最信任的盟友。 意大利不仅是可靠的，而且还表现出自己是一个有远见的伙伴，要求西方掌控非洲的命运。尼日尔发生的政变是国际舞台上混合战争的迹象。”

克罗塞托补充说，“非洲对未来的发展至关重要：它拥有全球50%的矿产资源、50%的水资源和50%的农业用地。二十年后，非洲将拥有25亿人口。它有可能会拥有世界上最大的军队。如果它不改变其历史进程，在人口饥饿和没有未来的情况下，任何事情都可能发生…… 因此，人们明白这不仅仅是一个移民问题。美国已经理解了我们的立场。他们对我们的态度已经改变。”

记者谈到，“也许是因为他们（华盛顿）对你们在与中国的协议中作出的选择感兴趣。” 克罗塞托说，“加入‘一带一路’的决定是朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）政府的即兴而糟糕的行为（un atto improvvisato e scellerato），导致了双重负面结果。我们向中国出口了一批橙子，三年内他们对意大利的出口量增加了两倍。当时最可笑的是，巴黎当年在没有签署任何条约的情况下，以数百亿的价格向北京出售飞机。”

记者问道，“既然梅洛尼称该协议是‘严重错误’，那就意味着她将退出该协议”。克罗塞托说，“现今的主题是：在不破坏（对华）关系的情况下原路返回。因为中国确实是竞争对手，但也是合作伙伴。（梅洛尼）总理在美国宣布她将前往中国，这绝非巧合”。

记者谈到，“来自北京的压力是强大而明显的”。克罗塞托说，“北京的态度越来越武断。它曾经立志成为世界上最大的商业参与者。当今，它宣布将成为世界上最大的军事参与者。他们正在扩张。在非洲，他们也开始了文化扩张：漫画把中国人描绘成解放者，把西方人描绘成要被赶走的剥削者。他们毫不掩饰自己的目标，而是将其昭然若揭。”

克罗塞托表示，“因此，我们必须在不制造灾难的情况下走出困境。本届政府的问题之一就是默默地解决以往政府制造的超现实问题。从中国问题到Superbonus储能激励政策，这是业余爱好者的节日（决策）。别忘了‘复苏与韧性计划’（Pnrr）。”

据路透社报导，梅洛尼周六在接受意大利TG5台新闻节目采访时表示，即使意大利是“一带一路”倡议的一部分，它也不是与中国贸易联系最紧密的七国集团成员国，这是一个“悖论”。梅洛尼补充说，“这表明即使在‘一带一路’之外，你也可以拥有良好的关系和贸易伙伴关系”。

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