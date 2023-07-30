非洲寻求伙伴关系加工其资源

RFI专栏 / 非洲经济

非洲 – 在非洲内陆国博茨瓦纳首都哈博罗内（Gaborone），两周前（2023年07月11日至14日）举办的第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）期间，本台法广（RFI）特派记者采集到众多非洲政要的公开发言。其中，在07月26日本周三的法语《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏节目中，有东道国博茨瓦纳总统莫克维齐·马西西（Mokgweetsi MASISI），及刚果民主共和国国务部长兼外贸部长让-吕西安·布萨(Jean Lucien BUSSA)分别谈及非洲资源的开发事宜。

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-- 非洲国家寻求获得加工其资源的技能 -

本台法广（RFI）法文网自2023年07月24日星期一开始，连续四天在《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏中特派记者克莱尔（Claire Bargelès）自博茨瓦纳首都哈博罗内（Gaborone）发回的系列采访录音片段。其中，07月26日星期三播出的第三篇报道，法文原标题为：[Sommet d'affaires États-Unis-Afrique: l’Afrique veut des partenariats pour transformer ses ressources]。换做中文可被译作[美非商业峰会:非洲想要伙伴关系以加工其资源]。下面是简介以供分享。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）没有出席在哈博罗内（Gaborone）举行的第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）。然而，博茨瓦纳首都紧邻南非边境，距离比勒陀利亚或普瑞陀利亚（Pretoria）只有300公里。本台法广（RFI）的这篇法文报道在开文中提到，南非有可能要为其在俄乌战争中的态度付出代价。华盛顿高层正在讨论是否让南非出口产品在2024年继续享有美国《非洲增长与机会法》（AGOA）的免税优惠措施。

-- 博茨瓦纳寻求更好地利用其钻石资源 -

联合国贸易和发展会议（Unctad）在去年发布的报告中提到，非洲大陆83%的国家依赖基础商品，这造成它们在遭遇经济冲击时极其的脆弱。

RFI Image Archive / Diamants : la production de De Beers dépend en effet à 70 % du Botswana. Ici, la dernière « vue » organisée par De Beers pour les diamantaires. (illustration) Getty - Phillip Hayson / RFI Image Archive

在第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）上，东道主博茨瓦纳总统莫克维齐·马西西（Président Mokgweetsi Masisi）表明了其想要更好地利用该国钻石资源的意愿。他说，博茨瓦纳作为宝石级钻石在产值上的最大出产国，急需发展原材料的价值链，以便创造增值，刺激创新和增长，创造契机以开发全球供应链。

-- 刚果民主共和国外贸部长谈吸引外资 -

本台法广法文网指出，刚果（金）和赞比亚的电动车电池工厂项目的立项也是这种发展原材料加工意愿的反映。就此，本台法广（RFI）特派记者发回了刚果民主共和国国务部长兼外贸部长让-吕西安·布萨（Jean-Lucien Bussa）的讲话录音片段。他说，金沙萨寻求农业和矿业的投资者，但尤其希望获得对这些产品的加工能力。因为，刚果（金）不再出口原材料。金沙萨现在想要发展商业，和所有的合作伙伴，不论是来自美国、中国、欧洲或非洲。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，随着非洲大陆自由贸易区（Zlecaf）的兴起，非洲希望发展区域价值链，尤其是在汽车制造业、纺织业和制药业。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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