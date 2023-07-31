富士康与印度泰米尔纳德邦签约，投资1.94亿美元建新厂

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据路透社报导，印度南部泰米尔纳德邦政府7月31日表示，台湾富士康已与该邦签署协议，将投资160亿卢比（约合1.94 亿美元）新建一座电子元件制造厂，该厂将创造6000 个就业岗位。泰米尔纳德邦政府一位匿名消息人士称，该设施将为富士康子公司工业富联服务，拟建园区位于邦首府金奈附近的坎切普拉姆（Kancheepuram）区，具体协议细节尚未公开。

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消息人士称，新工厂将与富士康目前在金奈附近的庞大园区分开，富士康在该园区组装苹果公司的iPhone手机，拥有35000多名员工。

泰米尔纳德邦工业部长拉贾（TRB Rajaa）在富士康科技集团董事长刘扬伟及其他代表与包括该邦首席部长在内的官员会面后发表声明说：“这对泰米尔纳德邦来说是一项重大成就”。富士康没有回应置评请求。

刘扬伟在印度出席于周日结束的联邦政府半导体会议，并会见了印度总理莫迪。路透社上周报导称，工业富联正与泰米尔纳德邦就投资事宜进行谈判，该公司的目标是在2024年建成新工厂。

工业富联生产电子设备、云服务设备和工业机器人。目前尚不清楚新的印度工厂是为 iPhone生产零部件，还是为其他公司生产零部件，或者两者兼而有之。

据路透社去年报导，富士康计划到2024年底将其位于泰米尔纳德邦的iPhone工厂的员工人数增加两倍，促进产业链多元化努力。

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