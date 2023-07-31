德桑蒂斯将发布经济政策提案，包括废除中国的永久正常贸易关系地位

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据《华尔街日报》报导，美国佛罗里达州长、共和党总统参选人德桑蒂斯（Ron DeSantis）将于7月31日发布其广泛的经济政策提案，呼吁对中国采取更强硬的立场，包括要求废除中国的永久正常贸易关系(PNTR)地位，并采取与美联储对抗的态度。

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报导指，德桑蒂斯近来在共和党总统初选中屡遭挫折，削弱了他作为前总统特朗普的党内头号挑战者的地位，因此他试图在初选中重新站稳脚跟。德桑蒂斯在美国大选提前投票的州增加了一系列竞选活动，并转而发布政策提案。对华姿态是两党多年来思想转变的结果，将比特朗普作为总统所能做的更进一步。德桑蒂斯呼吁结束与中国的“虐待关系”，扭转贸易逆差，并禁止进口用窃取的知识产权制造的商品。

德桑蒂斯还将寻求终止中国的永久正常贸易关系地位，但这需要美国国会的同意。这一地位源于1999年中美在北京准备加入世界贸易组织时达成的协议，该协议提供了最优惠的贸易条件和关税税率。特朗普对中国制造的商品征收巨额关税，试图以此获得影响力，但他任内达成的贸易协议在生效最初几年并没有刺激美国制造业的发展。

资料显示，从1980年开始，美国国会曾逐年审议中国的贸易最惠国待遇，但每年都予以延长。1994年，克林顿政府将中国的贸易地位与人权状况脱钩。1998年，美国立法将贸易最惠国待遇更名为正常贸易关系地位。根据1999年中美就中国加入世贸组织所达成的双边协议，美国应在中国正式加入该组织后，给予中国永久正常贸易关系待遇。

2000月9月19日，美国国会通过给予中国永久正常贸易关系法案。2001年12月27日，时任总统小布什签署命令，正式宣布给予中国永久正常贸易关系地位，从而结束了美国国会每年对给予中国正常贸易关系地位进行年度审议的历史。

据报导，德桑蒂斯还将寻求禁止美国公司与中国共享关键技术——拜登政府已经为此采取了一些措施，并通过减税和其他措施鼓励美国资本从中国回流，以确保供应链安全。关于德桑蒂斯将如何做到这一点，以及他的许多其他建议的细节，并未包含在他的经济政策提案概述中。

与此同时，德桑蒂斯越来越多地批评美联储及其主席鲍威尔（Jerome Powell），指责美联储通过印制数万亿美元的货币来助长通货膨胀，并称美联储接受了拜登政府关于物价压力是暂时性的说法。他说，加息伤害了普通美国人。

上周，美联储恢复加息，使利率达到22年来的最高点。通胀率已从去年夏天创下的40年新高回落，6月份消费价格指数同比上涨3%。这远低于去年6月的峰值9.1%，当时美国汽油价格达到创纪录的平均每加仑5美元。

“德桑蒂斯将任命一位美联储主席，他将专注于维持美元稳定，而不是当时的政治压力，”德桑蒂斯的提案写道。“美联储必须专注于稳定物价；它不是一个社会工程师，不能让它成为一个不负责任的经济中央规划者。”

特朗普任内提名的鲍威尔在拜登总统的领导下获得了第二个任期。他的美联储主席任期将于2026年届满。德桑蒂斯没有透露他是否会在此之前罢免鲍威尔。法律没有明确规定总统是否有此权力。德桑蒂斯的经济计划还将矛头对准了央行数字货币的想法，称他将阻止这种“让我们更接近社会信用体系”的提议。美联储曾探讨过这一概念，但表示国会需要参与其中。

德桑蒂斯还将继续抨击所谓的“觉醒主义政策”，称他将加强对养老基金经理的监管和审查，因为这些经理在作出投资决策时会考虑气候变化等因素。今年3月，拜登否决了一项由共和党领导的措施，这是他担任总统以来的首次动用总统否决权，该措施将推翻一项关于环境、社会和公司治理准则（ESG）的规定。

德桑蒂斯的计划被称为《经济独立宣言》（Declaration of Economic Independence），也遵循了长期以来的保守派经济政策，即削减监管和开支。德桑蒂斯说，他将推动对福利项目规定工作要求，并执行移民法以保护美国工人。

该提案还呼吁与美国私营部门合作制定职业培训计划。德桑提斯说，他还将要求大学对学生贷款负责，并寻求允许这些贷款通过破产来解除。他的竞选团队没有详细说明这将如何影响现有的联邦学生贷款系统。

佛罗里达州的经济总体上表现良好，从新冠疫情影响中反弹，但德桑提斯也面临批评，包括来自特朗普的批评，认为他在解决住房和保险成本飙升问题上做得不够。特朗普的盟友、共和党籍联邦众议员斯托伊布（Greg Steube）在最近的一条推文中说，保险问题是“本州最高民选官员（州长）未能关注（并亲临）佛罗里达州的结果”。这对佛罗里达人来说是一个重大危机。

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