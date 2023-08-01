俄气公司：7月31日对华管道天然气出口量创历史新高

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据塔斯社报导，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）8月1日表示，7月31日通过“西伯利亚力量”天然气管道向中国输送的天然气创下单日供气新纪录。

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俄罗斯天然气工业股份公司在社交媒体平台“电报”账号上称：“7月31日，通过‘西伯利亚力量’天然气管道供应的俄罗斯天然气再次超出了单日合同义务。俄罗斯天然气工业股份公司交付了所有要求的数量，并创下单日对华供气新历史纪录。”

该公司补充说，供应是在俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团之间的长期天然气销售和采购协议的框架内进行的。

据俄新社报导，“西伯利亚力量”是从俄罗斯到中国的天然气管道，全长约3000公里。首批天然气输送于2019年底从雅库特恰扬金斯科耶气田开始，三年后开始从伊尔库茨克州科维克塔气田输送天然气。

相关投资项目的实施规定，每年将增加供应量，2025年前达到每年380亿立方米。2022年，“西伯利亚力量”交付了154亿立方米， 2023年计划交付220亿立方米。

穿越蒙古国、年输气量500亿立方米的“西伯利亚力量2”号管道的建设正在筹备中。

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