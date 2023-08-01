被指促进涉华问题投资，贝莱德和明晟面临美国会调查

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据《华尔街日报》8月1日报导，全球最大的资产管理公司和一家顶级股票市场指数编制公司正在接受美国国会一个委员会的调查，原因是这两家公司为美国人投资中国公司提供了便利，而美国政府指责相关中国公司加强了中国的军事力量并侵犯人权。

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据《华尔街日报》查看的信件显示，美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会周一就对贝莱德(BlackRock)和明晟（MSCI）的活动进行调查通知了这两家公司。虽然该委员会没有制定法律的权力，但它拥有传票权，其举措获得了国会两党的支持。调查的目的是收集事实，为美国的对华政策，包括美国资本流动提供参考。

该委员会告诉上述两家公司，仅对它们的一小部分活动——这些活动并不违法进行的审查就显示，它们正导致美国人资助60多家被美国政府机构以国家安全或人权为由作出警示标记的中国公司。

该委员会主席、共和党籍联邦众议员加拉格尔（Mike Gallagher）和委员会副主席、民主党籍联邦众议员克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）签署了相关信件。委员会发现，贝莱德旗下的五只基金已向上述中国公司投资超过4.29亿美元。贝莱德管理着超过9万亿美元的资产，受数百万美国人委托为他们的储蓄进行投资。

贝莱德在一份声明中说，已直接与该委员会接触，以更好地了解其关注的问题。贝莱德补充说，“我们客户在中国的大部分投资是通过指数基金进行的，我们是目前提供投资于中国公司的美国指数基金的16家资产管理公司之一”。

报导指，明晟挑选的证券构成了许多投资者用作投资组合基础的指数。以该公司产品为基准的资产超过13万亿美元。明晟在一份声明中说，正在审查该委员会的调查。明晟此前曾表示，其所有指数决策都是在与一系列全球市场参与者协商后作出的。

通过对贝莱德和明晟的最新调查，该委员会扩大了关注范围，现在也开始审查资产管理公司和指数编制公司。这些公司通常几乎不直接参与其投资组合或指数中的中国公司，但它们在引导美国人的大笔退休储蓄地投资方向方面发挥着至关重要的作用。

该众议院特设委员会宣称，根据其审查结果表明，“由于贝莱德和明晟所做决定的直接结果”，美国人“在不知不觉中资助”了一系列违背美国利益的中国公司。中国驻美大使馆的一位代表周一表示，“将经济、贸易和投资问题政治化违背了市场经济的原则”。

过去，购买中国公司股票为美国投资者带来了丰厚的回报。然而，随着中美紧张局势的升级，此类投资的前景发生了变化。2018年，明晟将中国国内股票纳入其广受关注的新兴市场指数，使数十亿美元流入这些公司。《华尔街日报》此前报导称，此举是迫于中国政府的压力。

除了投资于中国公司的被动型基金外，贝莱德2年前还为一只中国共同基金募集资金。这一决定引起了金融大鳄索罗斯（George Soros）的关注，他当时表示，将资金投入中国公司可能会让贝莱德的客户蒙受损失，并损害美国的国家安全利益。

报导指，该委员会在信中抨击贝莱德和明晟在其基金或指数中纳入了美国政府各种“红旗名单”上的公司。信函还批评这些美国公司投资于被美国联邦通信委员会已将其列入国家安全威胁名单的中兴通讯，及中国航空工业集团的下属公司，或将这些公司列入指数。中航工业和中兴通讯的代表没有回应置评请求。

该委员会在信中要求贝莱德和明晟全面说明其投资的中国实体或将其纳入指数的情况，并报告在这样做之前进行的尽职调查。

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